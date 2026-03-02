Se registra primer caso de sarampión en Saltillo; se trata de una bebé sin vacuna

El secretario de Salud en Coahuila, Eliud Aguirre, confirmó la detección de un nuevo caso de sarampión en el municipio de Saltillo, sumándose a los cuatro contagios previamente registrados en una misma familia de la Región Laguna.

Con este reporte, la ciudad debe fortalecer los protocolos de prevención con acciones de vigilancia epidemiológica y brigadas de inmunización para alcanzar las metas de cobertura nacional.

TE PUEDE INTERESAR: Designa Congreso de Coahuila a magistraturas del Tribunal de Conciliación y Arbitraje

DETALLES DEL CONTAGIO

La paciente identificada en Saltillo es una menor de un año y diez meses de edad. De acuerdo con las investigaciones preliminares, el secretario dijo que existe el antecedente de un viaje familiar hacia la ciudad de Monterrey por parte de la abuela de la menor, lo cual se considera una posible vía de exposición.

Cabe mencionar que Nuevo León cuenta con un total de 35 contagios en lo que va del año, según datos de la Secretaría de Salud federal.

El secretario de Coahuila indicó que la niña no contaba con su esquema de vacunación completo al momento de contraer la enfermedad.

Ante la confirmación, señaló que se implementaron de inmediato cercos sanitarios para identificar contactos cercanos y posibles brotes secundarios. “Hasta el momento, no se han detectado nuevos casos sospechosos vinculados a este evento”.

No obstante, indicó que el personal médico mantiene un monitoreo estricto, considerando que el periodo de incubación del virus oscila entre los 7 y 14 días.

VIGILANCIA EN CENTROS PENITENCIARIOS

En Coahuila hay 91 casos sospechosos de sarampión. El secretario de Salud también informó sobre la presencia de casos sospechosos en el reclusorio de Piedras Negras. Como medida preventiva, se están tomando muestras PCR para confirmar o descartar la presencia del virus y se ha iniciado una jornada para completar los esquemas de vacunación entre la población interna que carezca de ellos.

Coahuila se posiciona actualmente como el quinto estado con menos casos de sarampión a nivel nacional. Aguirre dijo que, para mantener esta tendencia, se ha intensificado la campaña de inmunización, logrando aplicar hasta la fecha entre 112 mil y 114 mil dosis, con el objetivo de cumplir una meta federal de 135 mil vacunas.

Recientemente, la entidad recibió un refuerzo de 47 mil vacunas adicionales enviadas por la Federación, lo que permite mantener una disponibilidad de 62 mil dosis activas para la población.

Eliud Aguirre indicó que la vacunación es permanente y gratuita durante todo el año, exhortando a los padres de familia y a los adultos menores de 49 años a revisar y completar sus refuerzos para evitar complicaciones graves derivadas de esta enfermedad prevenible.