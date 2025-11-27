Refuerzan recomendaciones en Saltillo para evitar fraudes en compras navideñas en línea

Con la llegada de la temporada navideña y el aumento de compras en línea, autoridades municipales emitieron una serie de recomendaciones para prevenir fraudes, principalmente en plataformas como Marketplace de Facebook. El director del área de inteligencia del municipio, Daniel Cardona Delgado, informó que continúan detectándose prácticas engañosas relacionadas con transferencias falsas, cuentas espejo y suplantación de identidad.

Explicó que uno de los principales riesgos se presenta cuando el comprador o vendedor acepta pagos mediante transferencias electrónicas sin antes concretar un encuentro físico. En ese sentido, una de las recomendaciones más puntuales para reducir riesgos en operaciones de compra-venta realizadas a través de redes sociales es concretar los encuentros en espacios públicos con vigilancia cercana, como la Gran Plaza, debido a su proximidad con instalaciones de la Policía Municipal.

PUNTOS PARA REALIZAR COMPRA-VENTA

Indicó que este tipo de puntos permite mayor capacidad de reacción en caso de alguna situación irregular, además de brindar mayor seguridad tanto para quien vende como para quien realiza la compra. “Lo más recomendable es que la transacción se realice en persona, en lugares públicos con afluencia y cercanos a cuerpos de seguridad, y que el pago sea en efectivo”, dijo.

Detalló que otro de los métodos recurrentes consiste en redirigir a los usuarios hacia páginas falsas que imitan a tiendas oficiales como Amazon, Mercado Libre o Temu, conocidas como plataformas espejo. Por ello, recomendó verificar que los enlaces correspondan a sitios oficiales, revisar comentarios, referencias y confirmar que las ligas sean seguras antes de ingresar datos personales o bancarios.

FRAUDES Y CIBER SECUESTROS

En cuanto a los delitos asociados a esta temporada, precisó que es importante diferenciar entre los fraudes en línea y los secuestros virtuales. Mientras los primeros se relacionan con estafas económicas, los segundos implican llamadas o mensajes en los que se amenaza a las personas con supuestos secuestros. Mencionó que hacia finales de 2024 se registraban en promedio dos o tres casos diarios relacionados con fraudes y extorsiones digitales, mientras que los secuestros virtuales sumaron aproximadamente siete u ocho eventos en el periodo comprendido entre noviembre y diciembre de ese año. En contraste, señaló que en lo que va de este cierre de 2025 no se ha reportado ningún caso de secuestro virtual en Saltillo.

Atribuyó esta disminución a la difusión constante de medidas preventivas y a las pláticas que se han impartido en escuelas y espacios comunitarios, aunque subrayó que la reducción de cifras no debe interpretarse como una eliminación del riesgo. “La prevención sigue siendo clave. No abrir ligas sospechosas ni compartir códigos de verificación puede evitar ser víctima”, añadió.

ROBO DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE ‘PAQUETERÍAS’

También alertó sobre mensajes que simulan ser de paqueterías y solicitan información privada para supuestamente concretar entregas. Recordó que ninguna empresa formal pide códigos de verificación por WhatsApp o SMS, y que compartirlos puede derivar en el robo de cuentas personales. Advirtió que, en algunos casos, las personas caen en este tipo de engaños no porque realmente estén esperando un envío, sino porque se dejan llevar por la idea de “aprovechar” un supuesto paquete, creyendo que pueden quedarse con algo que en realidad no ordenaron.

¿QUÉ HACER EN CASO DE SER VÍCTIMA?

En caso de haber caído en un fraude, el director del área de inteligencia indicó que si se trata de un monto considerable, se debe presentar denuncia ante la Fiscalía para la apertura de una carpeta de investigación. Para casos como la recuperación de redes sociales, agregó, la corporación municipal puede brindar orientación y apoyo técnico.

Finalmente, reiteró que ante mensajes de amenaza, intimidación o supuestos secuestros, la principal recomendación es no caer en pánico ni seguir instrucciones de los agresores, ya que —dijo— en Saltillo y en Coahuila no se registran secuestros reales como los que se intentan simular mediante llamadas o mensajes intimidatorios.

Explicó que este tipo de prácticas suele dirigirse con mayor frecuencia a personas que provienen de otros estados o que no conocen el contexto local de seguridad, por lo que llamó tanto a residentes como a visitantes a reportar de inmediato cualquier situación al 911, confiar en las autoridades y no entregar información personal ni realizar depósitos, subrayando que la coordinación entre corporaciones municipales, estatales y la fiscalía permite atender de forma rápida este tipo de intentos de extorsión.