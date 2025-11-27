Javier Díaz, segundo mejor alcalde del país entre capitales: México Elige

Saltillo
/ 27 noviembre 2025
    Javier Díaz, segundo mejor alcalde del país entre capitales: México Elige
    Javier Díaz González, alcalde de Saltillo, recibió una de las evaluaciones más altas del país en el ranking de México Elige. FOTO: CORTESÍA

Programas como “Aquí Vamos Gratis”, “Activa tu Parque” y “Colonias al 100” forman parte de las acciones que han contribuido al reconocimiento nacional de Saltillo

A pocos días de cumplir su primer año al frente del Ayuntamiento, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, fue reconocido como el segundo presidente municipal mejor evaluado entre las ciudades capitales del país, de acuerdo con el Estudio Nacional de Opinión Pública elaborado por México Elige durante noviembre.

El ranking ubica al edil saltillense por encima de figuras como José Antonio Ochoa Rodríguez, de Durango, y Leonardo Montañez Castro, de Aguascalientes, además de otros mandatarios de capitales que integran la medición nacional.

Esta evaluación llega en un momento en el que la administración municipal destaca por su coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas. Dicha mancuerna —señala el propio Ayuntamiento— ha permitido consolidar proyectos de seguridad, infraestructura y desarrollo social que mantienen a Saltillo en posiciones de liderazgo nacional.

$!La medición coincide con el cierre de su primer año de gobierno, marcado por avances en seguridad, competitividad, inclusión y manejo responsable de las finanzas públicas.
La medición coincide con el cierre de su primer año de gobierno, marcado por avances en seguridad, competitividad, inclusión y manejo responsable de las finanzas públicas. FOTO: CORTESÍA

Entre los indicadores más sobresalientes, Saltillo se mantiene como la capital más segura del país, así como una de las ciudades con mayor competitividad y formalidad laboral, según mediciones federales y organismos especializados.

El gobierno municipal atribuye estos avances a un conjunto de obras y programas orientados a fortalecer el bienestar cotidiano: desde la mejora de vialidades hasta la recuperación de espacios públicos y el impulso a la movilidad. Iniciativas como Aquí Vamos Gratis, Activa tu Parque, Aquí Andamos y Colonias al 100 han sido parte central de esta estrategia.

En materia financiera, la administración de Díaz González ha promovido políticas de manejo responsable y transparencia que han sido reconocidas por calificadoras internacionales como Standard & Poor’s, que mantiene a Saltillo en estándares elevados de disciplina fiscal.

La capital coahuilense también ha ganado visibilidad nacional por su compromiso con la inclusión. Este año recibió la Medalla por la Inclusión Gilberto Rincón Gallardo–Teletón 2025, una distinción que reconoce políticas públicas y acciones a favor de las personas con discapacidad.

Además, el programa de obra pública —planteado con base en necesidades expuestas por los propios vecinos— ha llegado a colonias de todos los sectores, atendiendo rezagos históricos y priorizando infraestructura esencial.

Con estos resultados, Saltillo cierra el año con una evaluación ciudadana favorable para su alcalde y con una gestión que, según México Elige, se consolida entre las de mejor desempeño del país.

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

