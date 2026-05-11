Refuerzan seguridad en colonias de Saltillo con blindaje interinstitucional

Tras sostener reuniones con mandos de la Comisaría de Seguridad, la Fiscalía, el Ejército Mexicano, la Marina y la Guardia Nacional, el edil destacó que la estrategia ahora se centra en una presencia más directa y cercana con la ciudadanía en sus propias colonias.

Con el objetivo de llevar el modelo de seguridad estatal al interior de los sectores habitacionales, el alcalde Javier Díaz González anunció el reforzamiento del blindaje de Saltillo a través de operativos conjuntos entre diversas corporaciones de seguridad.

“El blindaje que tenemos en Saltillo, que tenemos en Coahuila, lo estamos llevando hacia las colonias, en eso es donde estamos reforzando. Hubo varios operativos en conjunto con las diferentes instituciones en el interior de distintos sectores”, explicó el mandatario municipal.

Díaz González enfatizó que esta coordinación diaria busca no solo la prevención de delitos, sino también asegurar una capacidad de respuesta inmediata ante cualquier incidente que pueda presentarse en los barrios de la periferia o del centro de la ciudad.

El alcalde reiteró su compromiso de mantener esta presencia permanente en las calles: “Vamos a seguir trabajando todos los días con esa coordinación, pero siempre con mucha presencia y mucha cercanía en las colonias para tratar de atender cualquier incidente”.