Refuerzan seguridad en cuatro colonias del poniente de Saltillo

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana implementará diversas estrategias y operativos en las colonias Valencia, La Gloria, Evaristo Pérez Arreola y Andalucía, como parte de los acuerdos establecidos con habitantes del sector poniente de Saltillo para fortalecer la seguridad. El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, encabezó una reunión con vecinas y vecinos de la zona, en la que se atendieron planteamientos relacionados con la vigilancia y prevención de delitos.

Garza Félix señaló que estos encuentros forman parte del compromiso del alcalde Javier Díaz González de mantener una ciudad segura mediante trabajo directo en las colonias y coordinación con la ciudadanía. Entre las acciones acordadas se encuentra el reforzamiento de la videovigilancia, así como la instalación de una caseta de Policía para ampliar la presencia de los elementos en el sector.

También se acordó que vecinos participen en la firma de bitácoras de patrullajes policiales realizados en distintos puntos, con el propósito de dar seguimiento a las labores de vigilancia. Además, se implementarán operativos para prevenir y sancionar la ingesta de alcohol en la vía pública, así como acciones de Tránsito enfocadas en conductores que circulen a exceso de velocidad. En el caso de los motociclistas, los operativos contemplan sanciones cuando no utilicen casco de seguridad.

“Acompañado de mi amigo, el regidor Eduardo Medrano Aguirre, escuchamos de primera mano los planteamientos en materia de seguridad para trabajar juntos en las soluciones”, mencionó Garza Félix. En la reunión participaron representantes de distintas áreas de la Comisaría, entre ellas Policía Municipal, Tránsito, Grupo de Reacción Sureste, Agrupamiento Violeta, Policía Cibernética, Contra Robo a Casa Habitación, Justicia Cívica y Policía Ambiental. Las autoridades señalaron que la coordinación con los habitantes permitirá establecer acciones de seguridad de acuerdo con las necesidades específicas de cada sector.

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