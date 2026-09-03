Anuncia Comisaría de Seguridad disminución del 56 por ciento en robos en Saltillo

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    Anuncia Comisaría de Seguridad disminución del 56 por ciento en robos en Saltillo
    Miguel Ángel Garza Félix afirmó que los indicadores colocan a Saltillo mcomo la tercera ciudad con mayor percepción de seguridad en el País. CORTESÍA

El comisionado Miguel Ángel Garza Félix destacó la creación del agrupamiento ‘Infancia Segura’ y la continuidad de los operativos contra la ingesta de alcohol en la vía pública

En reunión de seguridad posterior al pase de lista, el Comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, Miguel Ángel Garza Félix, anunció que la capital registra una reducción del 56 por ciento en el delito de robo en comparación con el año 2025.

El funcionario señaló que estos indicadores posicionan a Saltillo como la tercera ciudad con mayor percepción de seguridad en el País, destacando que el modelo de patrullaje preventivo y la coordinación interinstitucional han permitido mantener una tendencia a la baja en diversos rubros delictivos.

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“Hablamos de robos en casa habitación, robos de auto, de bolsa... robo a negocio, robo a vehículo, robo a institución bancaria. Hay que recordar que desde 2023 no tenemos un solo robo a institución bancaria”, puntualizó Garza Félix.

En cuanto a la proximidad social, el Comisionado informó sobre el avance de la encuesta del Inegi que evalúa la percepción ciudadana, además del refuerzo de operativos de apoyo en planteles educativos para labores de limpieza, pintura y rehabilitación de infraestructura.

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Este jueves se llevó a cabo un pase de lista encabezado por el alcalde Javier Díaz. CORTESÍA

De igual forma, se dio a conocer que en los últimos 5 fines de semana se registraron 239 personas detenidas durante los operativos contra el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, atenciones que han sido bien recibidas por los vecinos de diversas colonias.

Finalmente, el funcionario adelantó la próxima puesta en marcha del agrupamiento “Infancia Segura”, conformado por 20 elementos capacitados por la Pronnif y la Fiscalía de las Mujeres, destinado a atender a menores de edad que se encuentren pidiendo dinero o en situación de vulnerabilidad en cruceros y vialidades.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

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