Refuerzan seguridad y comités vecinales en canchas rehabilitadas de Saltillo

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Saltillo
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    Refuerzan seguridad y comités vecinales en canchas rehabilitadas de Saltillo
    Gracias a la vigilancia policiaca, la cancha rehabilitada en la colonia Mirasierra se encuentra en óptimas condiciones. ARCHIVO

Javier Díaz anuncia coordinación con la Comisaría de Seguridad y vigilancia en espacios deportivos

El Gobierno Municipal de Saltillo acompaña la rehabilitación de canchas e infraestructura deportiva con comités vecinales y presencia policial para garantizar la seguridad y preservación de los espacios públicos.

Durante la supervisión de obras de infraestructura deportiva, el alcalde Javier Díaz González resaltó la importancia de mantener estos espacios en óptimas condiciones para el uso de las familias y la niñez.

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“En las plazas en las que nosotros hemos trabajado este programa de ‘Activa tu parque’, tenemos comités vecinales, tenemos en muchos de ellos también presencia de algún agrupamiento de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana”, explicó.

El Edil detalló que en sectores como la colonia Saltillo 2000 se evalúa el despliegue de infraestructura de vigilancia para reforzar la tranquilidad de las familias que acuden a realizar actividades físicas.

“Aquí tenemos cerca una oficina móvil que pudiéramos trasladarla para este sector. más pegada hacia el bulevar Nazario Ortiz Garza y es importante tener bien la iluminación del sector”, precisó.

Díaz González enfatizó que la participación de la ciudadanía es un factor fundamental para evitar actos vandálicos y asegurar la durabilidad de las obras realizadas con recursos públicos.

“Lo más trascendental es los comités vecinales y los comités Pro Plaza que estamos creando para tratar de cuidarlas y mantenerlas... entre más cuidado los tengamos, pues podemos tener mejor calidad de vida”, manifestó.

Por último, el Alcalde reiteró el compromiso de su administración para seguir recuperando espacios comunitarios e impulsando entornos seguros para el desarrollo de la juventud saltillense.

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