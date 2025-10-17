Refuerzan trabajos de bacheo en la colonia Valle Verde de Saltillo
Este viernes se llevaron a cabo reparaciones en calles de la colonia Valle Verde, al surponiente de Saltillo
Con el objetivo de ofrecer vialidades dignas y garantizar una circulación más segura para habitantes y visitantes, el Gobierno de Saltillo, encabezado por Javier Díaz González, realiza de manera permanente acciones de bacheo en colonias y calles principales de la ciudad.
Este viernes, personal del programa “Aquí Andamos”, con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, llevó a cabo la reparación de daños en el pavimento ocasionados por el paso del tiempo, las lluvias y el intenso flujo vehicular en calles de la colonia Valle Verde, al surponiente de Saltillo.
Las cuadrillas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública intervinieron específicamente la calle Valle de las Maravillas, en el tramo comprendido entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y la calle Los Lirios, donde realizaron la limpieza de los sitios dañados, el relleno de baches con mezcla asfáltica y la nivelación del pavimento, asegurando así superficies en óptimas condiciones para la circulación de vehículos.
De manera simultánea, se intensificaron los trabajos de rehabilitación de la carpeta asfáltica en la colonia La Amistad, al oriente de la ciudad. Allí, brigadas de “Aquí Andamos” repararon baches sobre la calle 14 de Febrero, en el tramo que comprende de la calle 26 a la calle 20, mejorando la transitabilidad y la seguridad de los vecinos.
El alcalde Javier Díaz González destacó que el Gobierno Municipal mantiene un compromiso permanente con la atención ciudadana, atendiendo reportes sobre servicios públicos a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, disponible en el número 844-160-08-08, para garantizar una respuesta rápida y eficiente ante cualquier incidencia en la ciudad.
Estas acciones forman parte de un plan integral de mantenimiento vial, que busca ofrecer calles más seguras, funcionales y en mejores condiciones, contribuyendo a una movilidad urbana más eficiente y a una mayor calidad de vida para los saltillenses.