Programa ‘Aquí Andamos’ mejora calles y plazas de la colonia La Amistad en Saltillo

Saltillo
/ 16 octubre 2025
    Programa ‘Aquí Andamos’ mejora calles y plazas de la colonia La Amistad en Saltillo
    En lo que va del año, la Dirección de Infraestructura ha reparado más de 52 mil baches, mejorando la seguridad vial, detalló el Alcalde. FOTO: CORTESÍA

El alcalde Javier Díaz González acudió a supervisar los trabajos y escuchar las peticiones de los vecinos

Las cuadrillas del programa “Aquí Andamos”, implementado por el Gobierno Municipal de Saltillo, llevaron a cabo labores de limpieza, rehabilitación y mantenimiento en la colonia La Amistad, con el objetivo de mejorar la infraestructura y la calidad de vida de los vecinos. El alcalde Javier Díaz González acudió al lugar para supervisar los trabajos y atender de primera mano las solicitudes de los habitantes del sector.

El edil recordó que este programa se puso en marcha desde los primeros días de su administración, con el propósito de atender tanto las vialidades principales de la ciudad como las calles interiores de las colonias, fortaleciendo la infraestructura urbana y el entorno comunitario.

“Este programa de ‘Aquí Andamos’ se ha mantenido permanente desde entonces y ha llegado a todos los sectores de la ciudad con el fin de mejorar el entorno de las familias. Así vamos a seguir trabajando a través de las diferentes cuadrillas”, destacó Díaz González.

El alcalde subrayó que, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, todas las obras y programas de la administración municipal están enfocados en elevar la calidad de vida de la población, fortaleciendo servicios públicos y espacios recreativos.

$!Javier Díaz supervisó las tareas se realizan de manera coordinada entre la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Servicios Públicos e Infraestructura y Obra Pública.
Javier Díaz supervisó las tareas se realizan de manera coordinada entre la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Servicios Públicos e Infraestructura y Obra Pública. FOTO: CORTESÍA

Para la ejecución de las tareas, trabajan de manera coordinada la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Dirección de Servicios Públicos y la Dirección de Infraestructura y Obra Pública. Según los datos proporcionados, en materia de infraestructura, ya se han reparado más de 52 mil baches en lo que va del año, mientras que las cuadrillas continúan trabajando diariamente para garantizar vialidades seguras y transitables.

En cuanto a los espacios públicos, la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable informó que se han atendido más de 900 plazas y áreas recreativas, realizando tareas de deshierbe, limpieza, reforestación, aplicación de pintura y reparación de juegos infantiles, entre otras labores de mejora urbana.

En la colonia La Amistad, específicamente en la plaza pública ubicada sobre la calle Las Maravillas, entre 14 de Febrero y San Valentín, las cuadrillas realizaron trabajos de rehabilitación integral, mientras que en las calles del sector se ejecutaron labores de bacheo para garantizar el tránsito seguro de vehículos y peatones.

Los vecinos expresaron su agradecimiento al alcalde Javier Díaz González por su cercanía y por los trabajos de mejora que se llevan a cabo en la colonia, los cuales, aseguraron, permitirán vivir en un entorno más seguro, limpio y agradable.

El programa “Aquí Andamos” sigue siendo una de las estrategias principales del gobierno municipal para atender de manera directa las necesidades de las colonias, fortalecer la infraestructura urbana y generar un entorno digno para todas las familias de Saltillo.

