Programa ‘Aquí Andamos’ mejora calles y plazas de la colonia La Amistad en Saltillo

Las cuadrillas del programa “Aquí Andamos”, implementado por el Gobierno Municipal de Saltillo, llevaron a cabo labores de limpieza, rehabilitación y mantenimiento en la colonia La Amistad, con el objetivo de mejorar la infraestructura y la calidad de vida de los vecinos. El alcalde Javier Díaz González acudió al lugar para supervisar los trabajos y atender de primera mano las solicitudes de los habitantes del sector.

El edil recordó que este programa se puso en marcha desde los primeros días de su administración, con el propósito de atender tanto las vialidades principales de la ciudad como las calles interiores de las colonias, fortaleciendo la infraestructura urbana y el entorno comunitario.

“Este programa de ‘Aquí Andamos’ se ha mantenido permanente desde entonces y ha llegado a todos los sectores de la ciudad con el fin de mejorar el entorno de las familias. Así vamos a seguir trabajando a través de las diferentes cuadrillas”, destacó Díaz González.

El alcalde subrayó que, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, todas las obras y programas de la administración municipal están enfocados en elevar la calidad de vida de la población, fortaleciendo servicios públicos y espacios recreativos.