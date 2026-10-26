Registra Saltillo reducción del 46% en delitos de robo; se consolida como la capital más segura del país

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    Registra Saltillo reducción del 46% en delitos de robo; se consolida como la capital más segura del país
    Javier Díaz González informó sobre la disminución del 46 por ciento en los robos registrados en Saltillo. CORTESÍA

El Municipio destinó más de mil 100 millones de pesos al equipamiento, la tecnología y el fortalecimiento de las corporaciones de seguridad

La capital de Coahuila registró una disminución del 46 por ciento en el índice general de robos durante el periodo 2025-2026, consolidándose como la capital más segura del país, informó el alcalde Javier Díaz González tras sostener una reunión de evaluación con la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Durante el encuentro de trabajo con los mandos de los diversos agrupamientos policiacos y el comisionado municipal, el edil revisó de forma detallada las estadísticas operativas y el comportamiento de la percepción ciudadana en materia de seguridad en los distintos sectores del municipio.

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La baja en los indicadores abarca diversas modalidades de delitos patrimoniales que afectan directamente a las familias saltillenses. De acuerdo con las cifras oficiales presentadas por las autoridades locales, los resultados reflejan una tendencia descendente en las incidencias reportadas.

“Llevamos un 46% de disminución de tema de robos, robos en general, y ya nos podemos ir desglosando a tipo de robo a casa habitación, robo este a vehículo, diferente tipo y todos están disminuyendo de índice”, precisó el edil.

Díaz González enfatizó que los avances alcanzados en la prevención del delito son el resultado de un trabajo coordinado entre las distintas instancias de gobierno, las fuerzas armadas y la sociedad civil, modelo que ha permitido mantener la paz en la región.

“En seguridad no se echan campanas al vuelo, al contrario, hay que seguir trabajando todos los días”, señaló el edil. “Esto es un trabajo desde hace muchísimos años que ustedes lo saben, esfuerzos de gobiernos estatales, esfuerzos de gobiernos municipales, esfuerzos de la iniciativa privada, esfuerzo de la sociedad civil organizada en coordinación con el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional”.

Para continuar con el blindaje de la capital, la administración municipal destinó un presupuesto histórico superior a los mil millones de pesos orientado al equipamiento, tecnología y fortalecimiento de las corporaciones de seguridad pública municipal durante el presente ejercicio fiscal.

“Nosotros en este año son más de 1100 millones de pesos que estamos invirtiendo en materia de seguridad y que el año que entre queremos que sea un poco más para poder seguir consolidando a Saltillo como la capital más segura”, puntualizó Díaz González.

Sumario: Saltillo reporta una reducción del 46 por ciento en los robos durante el periodo 2025-2026 y una inversión superior a mil 100 millones de pesos en seguridad, informó el alcalde Javier Díaz.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

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