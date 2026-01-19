Registra UNIF más de 10 mil llamadas de auxilio; refuerzan prevención del suicidio en Saltillo

La Unidad de Integración Familiar (UNIF) de Saltillo cerró el año con un total de 10 mil 100 llamadas de auxilio, atendiendo casos de violencia y omisión de cuidados, informó su titular Patricia Moreno durante la primera quincena de enero.

La funcionaria señaló que estas cifras representan una ligera disminución de entre 100 y 200 reportes en comparación con el periodo anterior, lo que marca una tendencia estable en las atenciones de emergencia en la capital coahuilense.

“Ahí incluye todo lo que es violencia familiar, violencia contra la mujer, omisión de cuidados en lo que son los menores de edad y omisión de cuidados en los adultos mayores”, detalló Moreno sobre los servicios brindados.

En las primeras semanas de este año, la dependencia registra un promedio de 200 llamadas semanales. Esta cifra se mantiene estable gracias a la coordinación con el Agrupamiento Violeta, que también brinda atenciones de seguridad y resguardo.

Respecto a la salud mental, Moreno reveló que en la primera quincena de enero han atendido entre 8 y 10 casos de ideación suicida, problemática que suele presentar un incremento durante diciembre y los primeros días del año.

“Aumenta un poquito a comparación con otros. Los primeros 15 días de enero llevamos alrededor de 8 o 10 ideaciones suicidas. Porque a veces nada más lo platicas, tengo la intención pero no llevas a cabo algo que te dañe”, explicó.

Ante este panorama, la titular anunció que trabajan en una nueva plataforma tecnológica para que diversas áreas municipales intervengan de forma inmediata cuando se detecte a una persona en situación de riesgo emocional.

“Nosotros alimentamos la plataforma al momento que atendemos el llamado de auxilio y entonces ya otras áreas de municipio entrarán a trabajar”, precisó Moreno sobre la herramienta que busca fortalecer la prevención.

Sobre el protocolo de atención, explicó que primero se brinda contención emocional y se traslada al paciente al Hospital General para descartar intoxicaciones, antes de ser canalizados al Centro de Salud Mental (CESAME).

Finalmente, destacó que en lo que va del mes han canalizado exitosamente a 12 personas a instituciones especializadas, reafirmando el compromiso de la UNIF para proteger la integridad física y emocional de las familias saltillenses.