Registra UNIF más de 10 mil llamadas de auxilio; refuerzan prevención del suicidio en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 19 enero 2026
    Registra UNIF más de 10 mil llamadas de auxilio; refuerzan prevención del suicidio en Saltillo
    Se atienden casos de violencia familiar, contra la mujer, menores y adultos mayores. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Mencionan nueva plataforma digital para agilizar la atención de personas en crisis

La Unidad de Integración Familiar (UNIF) de Saltillo cerró el año con un total de 10 mil 100 llamadas de auxilio, atendiendo casos de violencia y omisión de cuidados, informó su titular Patricia Moreno durante la primera quincena de enero.

La funcionaria señaló que estas cifras representan una ligera disminución de entre 100 y 200 reportes en comparación con el periodo anterior, lo que marca una tendencia estable en las atenciones de emergencia en la capital coahuilense.

TE PUEDE INTERESAR: Durante octubre, UNIF detectó 21 niños chiapanecos que pedían dinero en calles de Saltillo

“Ahí incluye todo lo que es violencia familiar, violencia contra la mujer, omisión de cuidados en lo que son los menores de edad y omisión de cuidados en los adultos mayores”, detalló Moreno sobre los servicios brindados.

En las primeras semanas de este año, la dependencia registra un promedio de 200 llamadas semanales. Esta cifra se mantiene estable gracias a la coordinación con el Agrupamiento Violeta, que también brinda atenciones de seguridad y resguardo.

Respecto a la salud mental, Moreno reveló que en la primera quincena de enero han atendido entre 8 y 10 casos de ideación suicida, problemática que suele presentar un incremento durante diciembre y los primeros días del año.

“Aumenta un poquito a comparación con otros. Los primeros 15 días de enero llevamos alrededor de 8 o 10 ideaciones suicidas. Porque a veces nada más lo platicas, tengo la intención pero no llevas a cabo algo que te dañe”, explicó.

Ante este panorama, la titular anunció que trabajan en una nueva plataforma tecnológica para que diversas áreas municipales intervengan de forma inmediata cuando se detecte a una persona en situación de riesgo emocional.

“Nosotros alimentamos la plataforma al momento que atendemos el llamado de auxilio y entonces ya otras áreas de municipio entrarán a trabajar”, precisó Moreno sobre la herramienta que busca fortalecer la prevención.

TE PUEDE INTERESAR: UNIF Saltillo reporta aumento en llamadas de auxilio durante fiestas decembrinas

Sobre el protocolo de atención, explicó que primero se brinda contención emocional y se traslada al paciente al Hospital General para descartar intoxicaciones, antes de ser canalizados al Centro de Salud Mental (CESAME).

Finalmente, destacó que en lo que va del mes han canalizado exitosamente a 12 personas a instituciones especializadas, reafirmando el compromiso de la UNIF para proteger la integridad física y emocional de las familias saltillenses.

Temas


Seguridad
Suicidio

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Pablito clavó un clavito

Pablito clavó un clavito
true

La libertad se ejerce con responsabilidad
true

POLITICÓN: Coahuila no fue espectador en la operación contra director de VANGUARDIA; hay indicios de coordinación
El Municipio comprará nuevas patrullas para el Grupo de Reacción Sureste y el área de Tránsito.

Saltillo incorporará equipo antimotín
Mientras Venezuela enfrentaba escasez y crisis económica, la fortuna de Nicolás Maduro habría alcanzado los 3 mil 800 millones de dólares, de acuerdo con Transparencia Venezuela

¿Austeridad bolivariana?... Calculan que riqueza de Nicolás Maduro asciende a 3 mil 800 millones de dólares

El quarterback saltillense Sergio Reséndiz volvió a casa tras ser seleccionado por los Dinos de Saltillo en el Draft LFA 2.0, reforzando el proyecto rumbo al Tazón México IX.

Dinos de Saltillo refuerzan su roster en el Draft LFA 2.0 y regresan al QB Sergio Reséndiz
Los ciudadanos de Groenlandia y los líderes europeos rechazan la adquisición forzosa de la isla, defendiendo su derecho a la autodeterminación.

Europa se plantea respuestas drásticas a las amenazas de Trump hacia Groenlandia
El aumento descontrolado de los precios de los alimentos ha obligado a las familias a racionar cada producto, dejando muchos refrigeradores prácticamente desiertos ante la imposibilidad de reponer lo básico.

El mayor reto de Venezuela no es el petróleo, es llevar comida a la mesa