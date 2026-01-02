Registran buena respuesta en primer día de pago del predial en Saltillo

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que durante el primer día del pago del impuesto predial se registró una buena respuesta por parte de las y los contribuyentes, con la asistencia de cientos de personas a la Presidencia Municipal.

El Edil señaló que los recursos recaudados por este concepto se destinan a la realización de obras, programas y acciones en beneficio directo de las familias saltillenses, por lo que invitó a la ciudadanía a aprovechar los incentivos vigentes durante los primeros meses del año.

Javier Díaz recordó que en enero se aplica un 15 por ciento de descuento en el pago del predial; en febrero, un 10 por ciento; y en marzo, un 5 por ciento.“Lo más importante es que quienes paguen en enero pueden participar en el sorteo de 10 premios de 100 mil pesos en efectivo cada uno”, destacó el alcalde.

Por su parte, la tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, informó que el pago presencial puede realizarse en las cajas de la Presidencia Municipal, de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, y los sábados de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde; así como en el Mercado Juárez, de lunes a sábado de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.