Registran buena respuesta en primer día de pago del predial en Saltillo
Cientos de contribuyentes acudieron a la Presidencia Municipal para cumplir con este impuesto
El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que durante el primer día del pago del impuesto predial se registró una buena respuesta por parte de las y los contribuyentes, con la asistencia de cientos de personas a la Presidencia Municipal.
El Edil señaló que los recursos recaudados por este concepto se destinan a la realización de obras, programas y acciones en beneficio directo de las familias saltillenses, por lo que invitó a la ciudadanía a aprovechar los incentivos vigentes durante los primeros meses del año.
Javier Díaz recordó que en enero se aplica un 15 por ciento de descuento en el pago del predial; en febrero, un 10 por ciento; y en marzo, un 5 por ciento.“Lo más importante es que quienes paguen en enero pueden participar en el sorteo de 10 premios de 100 mil pesos en efectivo cada uno”, destacó el alcalde.
Por su parte, la tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, informó que el pago presencial puede realizarse en las cajas de la Presidencia Municipal, de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, y los sábados de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde; así como en el Mercado Juárez, de lunes a sábado de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.
Asimismo, señaló que se habilitaron módulos externos para mayor comodidad de la ciudadanía en puntos como Sendero Sur, Central de Autobuses, Plaza Nogalera, Merco Mirador, Soriana Portales, Soriana Campestre, Soriana San Isidro, Plaza Patio, colonia Valle de las Flores, Plaza Mirasierra, Plaza Real, Gimnasio Municipal y Multideportivo El Sarape, con horarios de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde y sábados de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.
Álvarez Cuéllar indicó que el pago del predial también puede realizarse en línea a través del sitio www.saltillo.gob.mx, ingresando únicamente la clave catastral, así como en la plataforma Saltillo Fácil, en www.saltillofacil.gob.mx, donde se puede consultar el adeudo por clave catastral o por dirección.
Además, las y los contribuyentes pueden efectuar el pago mediante el Chat Bot de WhatsApp del Municipio, al número 844-160-08-08, seleccionando la opción “Consulta de adeudo y pago predial”, o a través del Visor Saltillo, en https://visor.saltillo.gob.mx/, en la opción “Paga tu predial”.
Finalmente, la tesorera municipal destacó que durante enero se aplica un 50 por ciento de descuento en recargos para quienes tengan adeudos de años anteriores, como parte de las facilidades otorgadas por el Gobierno Municipal.