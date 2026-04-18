Regresan a clases en la Narro tras prórroga de huelga y labores de mantenimiento

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Saltillo
/ 18 abril 2026
    Regresan a clases en la Narro tras prórroga de huelga y labores de mantenimiento
    Luego de las vacaciones de Semana Santa, más de 5 mil alumnos de la UAAAN regresan este lunes a clases. HÉCTOR GARCÍA

Más de 5 mil alumnos reanudarán actividades este lunes

Luego de que el Sindicato Único de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (SUTUAAAN) acordara mediante votación posponer el estallamiento de huelga, previsto inicialmente para el viernes pasado, y tras la conclusión de labores de mantenimiento en el espacio educativo, los Buitres se prepara para regresar a clases presenciales este lunes 20 de abril.

Fue durante el periodo vacacional de Semana Santa que se informó que el retorno sería aplazado a esa fecha con el objetivo de realizar labores de fumigación y sanitización en distintas áreas de servicio con el fin de garantizar condiciones adecuadas de higiene y permitir la ventilación de los espacios antes del regreso de los alumnos.

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El anuncio coincidió con el proceso de votación interna del sindicato, que mantenía emplazada a la Universidad para el viernes 17 de abril. Un día antes, el jueves 16, los agremiados aprobaron posponer el estallamiento de la huelga hasta el 19 de mayo, con lo que se evitó la toma de instalaciones en esta etapa.

Cabe recordar que en la última huelga registrada en la Universidad en agosto de 2024, los estudiantes tuvieron que regresar a sus lugares de origen mientras se desarrollaban las negociaciones entre el sindicato y la Rectoría, lo que derivó en la implementación de clases en línea.

Con la conclusión de los trabajos de mantenimiento y la prórroga en las negociaciones, más de 5 mil estudiantes retomarán sus actividades académicas presenciales en la recta final del semestre.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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