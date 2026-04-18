Regresan a clases en la Narro tras prórroga de huelga y labores de mantenimiento

Fue durante el periodo vacacional de Semana Santa que se informó que el retorno sería aplazado a esa fecha con el objetivo de realizar labores de fumigación y sanitización en distintas áreas de servicio con el fin de garantizar condiciones adecuadas de higiene y permitir la ventilación de los espacios antes del regreso de los alumnos.

Luego de que el Sindicato Único de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (SUTUAAAN) acordara mediante votación posponer el estallamiento de huelga, previsto inicialmente para el viernes pasado, y tras la conclusión de labores de mantenimiento en el espacio educativo, los Buitres se prepara para regresar a clases presenciales este lunes 20 de abril.

El anuncio coincidió con el proceso de votación interna del sindicato, que mantenía emplazada a la Universidad para el viernes 17 de abril. Un día antes, el jueves 16, los agremiados aprobaron posponer el estallamiento de la huelga hasta el 19 de mayo, con lo que se evitó la toma de instalaciones en esta etapa.

Cabe recordar que en la última huelga registrada en la Universidad en agosto de 2024, los estudiantes tuvieron que regresar a sus lugares de origen mientras se desarrollaban las negociaciones entre el sindicato y la Rectoría, lo que derivó en la implementación de clases en línea.

Con la conclusión de los trabajos de mantenimiento y la prórroga en las negociaciones, más de 5 mil estudiantes retomarán sus actividades académicas presenciales en la recta final del semestre.