Se salva Narro nuevamente de huelga; SUTUAAAN vota prórroga

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Saltillo
/ 16 abril 2026
    Se salva Narro nuevamente de huelga; SUTUAAAN vota prórroga
    La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro evitó el estallamiento de huelga tras la votación sindical. FRANCISCO MUÑÍZ

Por mayoría, el sindicato aprobó posponer el estallamiento para el 19 de mayo a las 14:00 horas

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro evitó nuevamente el estallamiento de huelga, luego de que el SUTUAAAN aprobó, mediante voto libre y secreto, prorrogar la fecha límite para el paro laboral.

Con 648 votos a favor, el sindicato decidió no estallar la huelga prevista para este viernes 16 de abril. Fijó como nueva fecha el 19 de mayo a las 14:00 horas.

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La votación se realizó este jueves en las instalaciones de la universidad, con la participación de 746 afiliados. Esto representa el 81.79 por ciento del total de agremiados.

La consulta se llevó a cabo tras la asamblea del miércoles, en la que se planteó esperar a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público defina las políticas salariales.

Estas permitirían la homologación de sueldos para más de 350 trabajadores que actualmente perciben ingresos por debajo del salario mínimo.

$!La consulta sindical se desarrolló en instalaciones de la universidad con participación de los agremiados.
La consulta sindical se desarrolló en instalaciones de la universidad con participación de los agremiados. FRANCISCO MUÑÍZ

Previo a la votación, la Secretaría General de la universidad emitió un comunicado. En él recordó que en febrero se resolvió el conflicto por violaciones al contrato colectivo, aunque quedó pendiente la revisión salarial.

Al respecto, la institución reiteró que su propuesta es un incremento del 4 por ciento directo al tabulador. Señaló que debe apegarse a lo establecido por el decreto federal que regula los incrementos al salario mínimo.

Indicó además que su viabilidad financiera únicamente permite mantener ese ofrecimiento y expresó su disposición al diálogo para evitar la huelga.

$!La decisión sobre la huelga se definió mediante voto de los trabajadores.
La decisión sobre la huelga se definió mediante voto de los trabajadores. FRANCISCO MUÑÍZ

Tras los resultados, el Comité Ejecutivo Central del sindicato realizará las gestiones necesarias para notificar la decisión ante el tribunal laboral. La audiencia está programada para el 17 de abril en la Ciudad de México.

Asimismo, se convocó a una asamblea general para esa misma fecha a las 8:00 de la mañana, en la explanada del edificio administrativo, con el fin de atender cualquier contingencia.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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