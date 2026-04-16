Se salva Narro nuevamente de huelga; SUTUAAAN vota prórroga

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro evitó nuevamente el estallamiento de huelga, luego de que el SUTUAAAN aprobó, mediante voto libre y secreto, prorrogar la fecha límite para el paro laboral. Con 648 votos a favor, el sindicato decidió no estallar la huelga prevista para este viernes 16 de abril. Fijó como nueva fecha el 19 de mayo a las 14:00 horas.

La votación se realizó este jueves en las instalaciones de la universidad, con la participación de 746 afiliados. Esto representa el 81.79 por ciento del total de agremiados. La consulta se llevó a cabo tras la asamblea del miércoles, en la que se planteó esperar a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público defina las políticas salariales. Estas permitirían la homologación de sueldos para más de 350 trabajadores que actualmente perciben ingresos por debajo del salario mínimo.

Previo a la votación, la Secretaría General de la universidad emitió un comunicado. En él recordó que en febrero se resolvió el conflicto por violaciones al contrato colectivo, aunque quedó pendiente la revisión salarial. Al respecto, la institución reiteró que su propuesta es un incremento del 4 por ciento directo al tabulador. Señaló que debe apegarse a lo establecido por el decreto federal que regula los incrementos al salario mínimo. Indicó además que su viabilidad financiera únicamente permite mantener ese ofrecimiento y expresó su disposición al diálogo para evitar la huelga.

Tras los resultados, el Comité Ejecutivo Central del sindicato realizará las gestiones necesarias para notificar la decisión ante el tribunal laboral. La audiencia está programada para el 17 de abril en la Ciudad de México. Asimismo, se convocó a una asamblea general para esa misma fecha a las 8:00 de la mañana, en la explanada del edificio administrativo, con el fin de atender cualquier contingencia.

Publicidad

Temas

Educación Huelgas

Localizaciones

Saltillo

Organizaciones

UAAAN SUTUAAAN

