Avanzan escuelas de Saltillo en formación para industria de semiconductores

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Saltillo
/ 18 abril 2026
    Avanzan escuelas de Saltillo en formación para industria de semiconductores
    El gobernador Manolo Jiménez firmó un acuerdo con Arizona State University para impulsar la formación de talento en la industria de semiconductores, tras una reunión realizada en días pasados en Washington D.C. CORTESÍA

Instituciones como el CBTIS 97 y TECNM campus Saltillo, comienzan a adaptar su oferta educativa ante la demanda de la industria de semiconductores, cuya instalación se prevé para Coahuila

En el marco de la alianza firmada por el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, con Arizona State University para impulsar la formación de capital humano en la industria de semiconductores, instituciones educativas en Saltillo han comenzado a avanzar en la incorporación de programas académicos alineados con este sector.

En el nivel medio superior, el CBTIS 97 ya implementó, desde septiembre de 2025, la carrera técnica en Semiconductores y Microelectrónica, con un primer grupo de 50 estudiantes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-sella-alianza-con-la-universidad-de-arizona-para-impulsar-talento-en-semiconductores-IF20072208

El director de la institución, Luis Arcadio de la Peña Martínez, señaló que el programa incluye formación en pruebas de dispositivos, elaboración de circuitos y procesos de manufactura, con el objetivo de responder a la demanda de técnicos especializados. Ante la alta demanda tras la apertura de la carrera, para el ciclo 2026–2027 se proyecta la apertura de seis grupos.

Por su parte, el Instituto Tecnológico de Saltillo recibirá a los primeros estudiantes de la carrera de ingeniería electrónica con módulos en aplicación de dispositivos semiconductores y control inteligente de procesos industriales en diciembre próximo.

Según información brindada por la institución, se prevé recibir entre 100 y 120 estudiantes de nuevo ingreso en el siguiente ciclo.

Su directora, Ania Sánchez Ruiz, ha señalado en diversas ocasiones que se analiza la apertura de nuevas carreras, entre ellas semiconductores e inteligencia artificial, en función de la demanda del sector productivo.

A finales de 2025, el director del Tecnológico de Monterrey campus Saltillo, Adrián González Zambrano, explicó que el rediseño académico contempla nuevas carreras a partir de agosto de 2026, entre ellas programas enfocados en inteligencia artificial, ciencia de datos, semiconductores y humanidades digitales, aunque estas opciones aún se encuentran en análisis y sin fecha definitiva de implementación.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-avanza-en-acuerdos-de-electromovilidad-y-colaboracion-con-texas-en-washington-PG20046687

En tanto, la Universidad Autónoma de Coahuila no ha anunciado programas específicos en esta área; sin embargo, su rector, Octavio Pimentel, ha expresado la disposición de la institución para colaborar con la industria y adaptar sus planes de estudio. Actualmente, la universidad cuenta con áreas relacionadas con diseño e inteligencia artificial, cuyos egresados podrían integrarse a este campo en crecimiento.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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