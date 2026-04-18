Avanzan escuelas de Saltillo en formación para industria de semiconductores

En el nivel medio superior, el CBTIS 97 ya implementó, desde septiembre de 2025, la carrera técnica en Semiconductores y Microelectrónica, con un primer grupo de 50 estudiantes.

En el marco de la alianza firmada por el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, con Arizona State University para impulsar la formación de capital humano en la industria de semiconductores, instituciones educativas en Saltillo han comenzado a avanzar en la incorporación de programas académicos alineados con este sector.

El director de la institución, Luis Arcadio de la Peña Martínez, señaló que el programa incluye formación en pruebas de dispositivos, elaboración de circuitos y procesos de manufactura, con el objetivo de responder a la demanda de técnicos especializados. Ante la alta demanda tras la apertura de la carrera, para el ciclo 2026–2027 se proyecta la apertura de seis grupos.

Por su parte, el Instituto Tecnológico de Saltillo recibirá a los primeros estudiantes de la carrera de ingeniería electrónica con módulos en aplicación de dispositivos semiconductores y control inteligente de procesos industriales en diciembre próximo.

Según información brindada por la institución, se prevé recibir entre 100 y 120 estudiantes de nuevo ingreso en el siguiente ciclo.

Su directora, Ania Sánchez Ruiz, ha señalado en diversas ocasiones que se analiza la apertura de nuevas carreras, entre ellas semiconductores e inteligencia artificial, en función de la demanda del sector productivo.

A finales de 2025, el director del Tecnológico de Monterrey campus Saltillo, Adrián González Zambrano, explicó que el rediseño académico contempla nuevas carreras a partir de agosto de 2026, entre ellas programas enfocados en inteligencia artificial, ciencia de datos, semiconductores y humanidades digitales, aunque estas opciones aún se encuentran en análisis y sin fecha definitiva de implementación.