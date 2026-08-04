Rehabilitan banquetas y espacios públicos del Centro Histórico de Saltillo

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    Rehabilitan banquetas y espacios públicos del Centro Histórico de Saltillo
    Cuadrillas municipales realizaron trabajos de limpieza y mantenimiento de áreas verdes en la Plaza de Armas, de Saltillo. CORTESÍA

Trabajan cuadrillas de ‘Aquí andamos’ en rehabilitación de banquetas, mantenimiento de áreas verdes y limpieza de plazas públicas

Trabajos de rehabilitación de banquetas, limpieza y mantenimiento de áreas verdes se realizan en distintos puntos de Saltillo como parte de una estrategia para mejorar las condiciones de movilidad peatonal y recuperar espacios públicos utilizados por habitantes y visitantes.

Las labores se concentran principalmente en el Centro Histórico, donde cuadrillas municipales intervienen la calle Álvaro Obregón, en el tramo comprendido entre Ramos Arizpe y Luis Gutiérrez, con acciones enfocadas en mejorar la superficie de paso para peatones y conservar la imagen urbana de una de las zonas con mayor actividad comercial y turística de la capital.

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Además de la rehabilitación de banquetas, personal operativo realizó trabajos de mantenimiento en la Plaza de Armas, con labores de deshierbe y cuidado de áreas verdes, así como limpieza en otros espacios públicos del primer cuadro de la ciudad. También se retiraron ramas y troncos secos en zonas ajardinadas para prevenir riesgos y mantener en mejores condiciones los espacios de convivencia.

Las acciones forman parte del programa “Aquí Andamos”, impulsado por el Ayuntamiento de Saltillo, que contempla intervenciones en vialidades, plazas y áreas comunes de diferentes sectores de la ciudad. Autoridades municipales señalaron que el objetivo es generar espacios más funcionales para peatones y familias.

Los trabajos también llegaron a la plaza pública de la colonia Latinoamericana, ubicada entre las calles Maracaibo, Valparaíso y Panamá, donde se realizaron labores de limpieza integral, deshierbe y recuperación de áreas verdes para mejorar las condiciones del lugar.

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La rehabilitación de espacios urbanos busca atender zonas de uso cotidiano y fortalecer la imagen de la ciudad mediante acciones permanentes de mantenimiento, especialmente en puntos donde convergen actividades comerciales, recreativas y comunitarias.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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