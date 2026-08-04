Robo de cableado en el tanque Estrella genera fallas temporales en el abasto de agua en Torreón

Javier Antonio Silva Campillo, gerente técnico de la paramunicipal, detalló que el hurto del tendido eléctrico dejó fuera de operación los motores. No obstante, como el pozo continuó enviando caudal a la estructura, esta colapsó en su capacidad y comenzó a tirarse el agua.

TORREÓN, COAH.- Un nuevo hecho delictivo afectó la infraestructura hídrica de la ciudad. El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón reportó que este martes el tanque Estrella sufrió vandalismo cuando sujetos no identificados cortaron y robaron el cableado que suministra energía a los motores de bombeo, provocando la suspensión temporal del servicio.

Al percatarse del derrame, las cuadrillas de SIMAS detuvieron el bombeo de manera preventiva para detener la pérdida del recurso e iniciaron de inmediato las maniobras de reposición de la infraestructura dañada.

El funcionario precisó que las labores de reparación tomaron pocas horas y los equipos quedaron rearmados rápidamente. De esta manera, el suministro de agua se normalizó tras un lapso de afectación que osciló entre dos y tres horas.

Silva Campillo lamentó que este delito sea recurrente en la ciudad, revelando que en lo que va del año se contabilizan cerca de 20 ataques vandálicos contra pozos, cárcamos y depósitos del sistema hidráulico local.

Explicó que los criminales buscan hacerse del cobre para su venta en el mercado negro; sin embargo, el perjuicio operativo para la ciudadanía y el costo de reparación para el municipio superan por mucho la ganancia que obtienen los ladrones.

Asimismo, destacó que algunas estaciones ya disponen de videovigilancia enlazada al Centro de Control de la Policía Municipal, estrategia que recientemente permitió capturar en flagrancia a un sospechoso mientras robaba cable en el cárcamo pluvial Centinela, en el Periférico Raúl López Sánchez.

El directivo reafirmó que mantendrán la vigilancia coordinada con las corporaciones policiacas para frenar estas agresiones a la red de agua, las cuales impactan de forma directa en el servicio cotidiano que recibe la ciudadanía.