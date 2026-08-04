Robo de cableado en el tanque Estrella genera fallas temporales en el abasto de agua en Torreón

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    Robo de cableado en el tanque Estrella genera fallas temporales en el abasto de agua en Torreón
    El tanque Estrella quedó temporalmente fuera de servicio luego de que sujetos cortaron y sustrajeron cableado utilizado para operar los motores de bombeo. SANDRA GÓMEZ

Simas informó que el suministro se normalizó horas después de la intervención de las cuadrillas que repararon los daños

TORREÓN, COAH.- Un nuevo hecho delictivo afectó la infraestructura hídrica de la ciudad. El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón reportó que este martes el tanque Estrella sufrió vandalismo cuando sujetos no identificados cortaron y robaron el cableado que suministra energía a los motores de bombeo, provocando la suspensión temporal del servicio.

Javier Antonio Silva Campillo, gerente técnico de la paramunicipal, detalló que el hurto del tendido eléctrico dejó fuera de operación los motores. No obstante, como el pozo continuó enviando caudal a la estructura, esta colapsó en su capacidad y comenzó a tirarse el agua.

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Al percatarse del derrame, las cuadrillas de SIMAS detuvieron el bombeo de manera preventiva para detener la pérdida del recurso e iniciaron de inmediato las maniobras de reposición de la infraestructura dañada.

El funcionario precisó que las labores de reparación tomaron pocas horas y los equipos quedaron rearmados rápidamente. De esta manera, el suministro de agua se normalizó tras un lapso de afectación que osciló entre dos y tres horas.

Silva Campillo lamentó que este delito sea recurrente en la ciudad, revelando que en lo que va del año se contabilizan cerca de 20 ataques vandálicos contra pozos, cárcamos y depósitos del sistema hidráulico local.

Explicó que los criminales buscan hacerse del cobre para su venta en el mercado negro; sin embargo, el perjuicio operativo para la ciudadanía y el costo de reparación para el municipio superan por mucho la ganancia que obtienen los ladrones.

Asimismo, destacó que algunas estaciones ya disponen de videovigilancia enlazada al Centro de Control de la Policía Municipal, estrategia que recientemente permitió capturar en flagrancia a un sospechoso mientras robaba cable en el cárcamo pluvial Centinela, en el Periférico Raúl López Sánchez.

El directivo reafirmó que mantendrán la vigilancia coordinada con las corporaciones policiacas para frenar estas agresiones a la red de agua, las cuales impactan de forma directa en el servicio cotidiano que recibe la ciudadanía.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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