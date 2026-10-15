Rehabilitan lateral de bulevar Fundadores y limpian callejones en Saltillo

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, cuadrillas del programa “Aquí Andamos” realizaron este jueves trabajos de rehabilitación de la carpeta asfáltica en la lateral del bulevar Fundadores, en el tramo comprendido entre la calle Mezquite, en la colonia Loma Linda, y el bulevar Misión Santa Lucía, al oriente de la ciudad.

El Gobierno Municipal de Saltillo intensificó los trabajos de rehabilitación de vialidades y limpieza de espacios públicos en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar la movilidad, fortalecer la seguridad vial y mantener en mejores condiciones las calles y áreas de uso común.

El alcalde señaló que estas acciones contribuyen a facilitar el tránsito de vehículos particulares y unidades de transporte público, además de mejorar la conectividad entre los sectores beneficiados.

Asimismo, destacó el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para la realización de obras y acciones enfocadas en el mejoramiento de la infraestructura urbana de Saltillo.

De acuerdo con la administración municipal, los trabajos de rehabilitación también se han desarrollado en colonias como La Estrella, Satélite Sur, Morelos y Pueblo Insurgentes, entre otros sectores, y continuarán en distintos puntos de la ciudad.

Limpian callejones de la colonia Morelos

De manera paralela, personal municipal llevó a cabo jornadas de limpieza profunda en diversos callejones de la colonia Morelos, donde retiró basura, desechos y escombro acumulado.

Las labores se concentraron en los espacios ubicados entre las calles 20, 22 y 13, así como en el tramo comprendido entre la calle 11 y el bulevar Morelos.