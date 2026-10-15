Rehabilitan lateral de bulevar Fundadores y limpian callejones en Saltillo

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Saltillo
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    Rehabilitan lateral de bulevar Fundadores y limpian callejones en Saltillo
    La rehabilitación busca facilitar el tránsito de vehículos particulares y transporte público. CORTESÍA

Cuadrillas de ‘Aquí Andamos’ rehabilitaron la carpeta asfáltica en la lateral

El Gobierno Municipal de Saltillo intensificó los trabajos de rehabilitación de vialidades y limpieza de espacios públicos en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar la movilidad, fortalecer la seguridad vial y mantener en mejores condiciones las calles y áreas de uso común.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, cuadrillas del programa “Aquí Andamos” realizaron este jueves trabajos de rehabilitación de la carpeta asfáltica en la lateral del bulevar Fundadores, en el tramo comprendido entre la calle Mezquite, en la colonia Loma Linda, y el bulevar Misión Santa Lucía, al oriente de la ciudad.

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El alcalde señaló que estas acciones contribuyen a facilitar el tránsito de vehículos particulares y unidades de transporte público, además de mejorar la conectividad entre los sectores beneficiados.

Asimismo, destacó el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para la realización de obras y acciones enfocadas en el mejoramiento de la infraestructura urbana de Saltillo.

De acuerdo con la administración municipal, los trabajos de rehabilitación también se han desarrollado en colonias como La Estrella, Satélite Sur, Morelos y Pueblo Insurgentes, entre otros sectores, y continuarán en distintos puntos de la ciudad.

Limpian callejones de la colonia Morelos

De manera paralela, personal municipal llevó a cabo jornadas de limpieza profunda en diversos callejones de la colonia Morelos, donde retiró basura, desechos y escombro acumulado.

Las labores se concentraron en los espacios ubicados entre las calles 20, 22 y 13, así como en el tramo comprendido entre la calle 11 y el bulevar Morelos.

$!Los trabajos se realizaron entre la calle Mezquite, en la colonia Loma Linda, y el bulevar Misión Santa Lucía.
Los trabajos se realizaron entre la calle Mezquite, en la colonia Loma Linda, y el bulevar Misión Santa Lucía. CORTESÍA

Estas acciones buscan mejorar las condiciones de los espacios públicos y contribuir a mantener un entorno más limpio para los habitantes del sector.

Finalmente, Javier Díaz recordó que la ciudadanía puede reportar solicitudes relacionadas con los servicios públicos mediante el asistente virtual “Saltillo Fácil”, a través del número 844-160-08-08, con la finalidad de facilitar la atención de los reportes de manera oportuna.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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