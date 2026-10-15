Saltillo: registra Centro Comunitario de Guayulera 75% de avance; invertirán 4.3 mdp

El Centro Comunitario de la colonia Guayulera registra un avance del 75 por ciento en su construcción y se encuentra en la etapa final de los trabajos, con una inversión de 4.3 millones de pesos, informó el Gobierno Municipal de Saltillo. El alcalde Javier Díaz González supervisó las obras y señaló que, una vez concluido, el inmueble ofrecerá actividades de convivencia, desarrollo social y activación física para habitantes de la colonia y sectores aledaños.

“En poco tiempo vamos a concluir este Centro Comunitario de la colonia Guayulera para beneficio de miles de familias de esta colonia y de sectores aledaños; es un espacio que nos habían pedido y que en breve será un compromiso cumplido más”, declaró. El edil atribuyó el desarrollo de este tipo de infraestructura al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y destacó la coordinación entre los gobiernos estatal y municipal en materia de desarrollo social. Por su parte, el director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, detalló que el edificio cuenta con una superficie de 230 metros cuadrados y dispondrá de acceso principal, salón de usos múltiples, bodega, oficina administrativa, cocina con alacena, sanitarios y una explanada destinada a actividades al aire libre.

Además, el inmueble incorporará un Espacio DIF, impulsado por la presidenta honoraria del organismo, Luly López Naranjo, que contará con consultorios médico y psicológico para brindar atención gratuita a las personas que lo requieran.

Díaz González indicó que, con la incorporación de este espacio, Saltillo contará con 36 centros comunitarios distribuidos en distintos sectores de la ciudad, los cuales ofrecen alternativas para la convivencia y el desarrollo de las familias. La construcción del centro busca ampliar la infraestructura social disponible en el poniente de Saltillo, mediante instalaciones que permitan realizar actividades comunitarias y acercar servicios de atención médica y psicológica a la población.