Saltillo: registra Centro Comunitario de Guayulera 75% de avance; invertirán 4.3 mdp

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    Saltillo: registra Centro Comunitario de Guayulera 75% de avance; invertirán 4.3 mdp
    El alcalde Javier Díaz González supervisó los trabajos. CORTESÍA

La obra representa una inversión de 4.3 millones de pesos por parte del Gobierno Municipal

El Centro Comunitario de la colonia Guayulera registra un avance del 75 por ciento en su construcción y se encuentra en la etapa final de los trabajos, con una inversión de 4.3 millones de pesos, informó el Gobierno Municipal de Saltillo.

El alcalde Javier Díaz González supervisó las obras y señaló que, una vez concluido, el inmueble ofrecerá actividades de convivencia, desarrollo social y activación física para habitantes de la colonia y sectores aledaños.

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“En poco tiempo vamos a concluir este Centro Comunitario de la colonia Guayulera para beneficio de miles de familias de esta colonia y de sectores aledaños; es un espacio que nos habían pedido y que en breve será un compromiso cumplido más”, declaró.

El edil atribuyó el desarrollo de este tipo de infraestructura al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y destacó la coordinación entre los gobiernos estatal y municipal en materia de desarrollo social.

Por su parte, el director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, detalló que el edificio cuenta con una superficie de 230 metros cuadrados y dispondrá de acceso principal, salón de usos múltiples, bodega, oficina administrativa, cocina con alacena, sanitarios y una explanada destinada a actividades al aire libre.

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Además, el inmueble incorporará un Espacio DIF, impulsado por la presidenta honoraria del organismo, Luly López Naranjo, que contará con consultorios médico y psicológico para brindar atención gratuita a las personas que lo requieran.

$!El inmueble cuenta con una superficie de 230 metros cuadrados y tendrá un salón de usos múltiples.
El inmueble cuenta con una superficie de 230 metros cuadrados y tendrá un salón de usos múltiples. CORTESÍA

Díaz González indicó que, con la incorporación de este espacio, Saltillo contará con 36 centros comunitarios distribuidos en distintos sectores de la ciudad, los cuales ofrecen alternativas para la convivencia y el desarrollo de las familias.

La construcción del centro busca ampliar la infraestructura social disponible en el poniente de Saltillo, mediante instalaciones que permitan realizar actividades comunitarias y acercar servicios de atención médica y psicológica a la población.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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