Rehabilitan pavimento y refuerzan limpieza en distintos sectores de Saltillo

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    Rehabilitan pavimento y refuerzan limpieza en distintos sectores de Saltillo
    Personal municipal trabaja en la rehabilitación de la lateral del bulevar Fundadores para mejorar las condiciones de circulación. CORTESÍA

Cuadrillas municipales reparan pavimento, limpian banquetas y realizan mantenimiento en las principales vialidades de Saltillo

Con trabajos de reparación de calles, mantenimiento de banquetas y limpieza de vialidades, el Gobierno Municipal de Saltillo mantiene acciones para mejorar las condiciones de movilidad y conservación urbana en diferentes puntos de la ciudad.

Una de las intervenciones se desarrolla en la lateral del bulevar Fundadores, en el tramo que conecta los bulevares Morelos y Solidaridad, donde cuadrillas municipales trabajan en la reparación de sectores de pavimento que presentan deterioro. Las labores se realizan en el sentido de poniente a oriente, en la zona oriente de la capital coahuilense.

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$!Las cuadrillas municipales atienden tramos dañados de la carpeta asfáltica para facilitar el tránsito vehicular.
Las cuadrillas municipales atienden tramos dañados de la carpeta asfáltica para facilitar el tránsito vehicular. CORTESÍA

El alcalde Javier Díaz González señaló que estas intervenciones buscan corregir las afectaciones en la carpeta asfáltica y ofrecer mejores condiciones de circulación tanto a los habitantes de Saltillo como a quienes transitan por la ciudad. Agregó que los trabajos cuentan con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

De manera simultánea, personal municipal realiza labores de deshierbe y limpieza en las banquetas de la calle Cerro de las Maderas, entre Cerro Chico y Cerro Bello, en el fraccionamiento Federico Berrueto Ramón Popular, al sur de la ciudad.

Estas acciones forman parte de las jornadas de mantenimiento que se llevan a cabo en distintos sectores, con el propósito de conservar en mejores condiciones los espacios públicos y facilitar el desplazamiento peatonal.

A estos trabajos se suma el programa permanente de limpieza profunda en las principales arterias de Saltillo, mediante el uso de barredoras mecánicas que recorren bulevares y avenidas para retirar residuos y mantener despejadas las vialidades.

$!El mantenimiento de banquetas incluye retiro de maleza y limpieza para mejorar las condiciones de los espacios peatonales.
El mantenimiento de banquetas incluye retiro de maleza y limpieza para mejorar las condiciones de los espacios peatonales. CORTESÍA

Entre los puntos atendidos se encuentran Paseo de la Reforma, el periférico Luis Echeverría Álvarez, el bulevar Fundadores y Emilio Arizpe de la Maza, además de otros sectores de la capital.

Con estas intervenciones, la administración municipal busca atender tanto el deterioro de la infraestructura vial como las necesidades de limpieza y conservación urbana, para favorecer una circulación más segura y una mejor imagen de la ciudad.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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