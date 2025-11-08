Rehabilitan plantas potabilizadoras en comunidades rurales de Saltillo

El proyecto forma parte de un plan integral de inversión por 100 millones de pesos destinado al desarrollo del campo, que contempla también acciones productivas y sociales en coordinación con el Gobierno del Estado.

El alcalde Javier Díaz González dio inicio en el ejido La Zacatera al programa de rehabilitación de plantas potabilizadoras de agua que beneficiará a 22 comunidades rurales del municipio, con el objetivo de garantizar el acceso a agua limpia y segura para el consumo humano.

“Estamos logrando brindar agua para consumo humano; este programa vendrá a mejorar la calidad de vida de cientos de familias en nuestras comunidades rurales”, destacó el edil durante el arranque del programa.

En una primera etapa, se atenderán los ejidos La Zacatera, Estación Santa Elena, San Sebastián, El Rayado y Hedionda Grande, con una inversión conjunta de 508 mil pesos.

Díaz González subrayó que estas acciones se suman a los resultados alcanzados durante el primer año de su administración en beneficio del campo saltillense, entre ellos la preparación y siembra de 7 mil 700 hectáreas, la entrega de 120 toneladas de semilla, la creación de 400 huertos familiares, la entrega de 40 sementales bovinos de registro y 35 toneladas de suplemento alimenticio, además de 5 mil paquetes sanitarios para ganado, 19 desazolves de bordos de abrevadero, 200 techos en 8 ejidos, internet en 28 localidades, 3 mil 500 apoyos alimentarios y 20 jornadas de Amor en Movimiento.

Por su parte, Diego Fuentes Aguirre, director de Desarrollo Rural, explicó que la rehabilitación de las plantas potabilizadoras incluye el reemplazo de membranas, bombas hidroneumáticas, lámparas de luz ultravioleta, tanques para sedimentos, tinacos de almacenamiento y carbón activado.

“En el caso particular del ejido La Zacatera, también se instalará un sistema tecnificado con monedero electrónico para el despacho de agua, con lo que se busca garantizar el servicio doméstico y el consumo humano en condiciones seguras”, añadió.