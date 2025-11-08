Rehabilitan plantas potabilizadoras en comunidades rurales de Saltillo

Saltillo
/ 8 noviembre 2025
    Rehabilitan plantas potabilizadoras en comunidades rurales de Saltillo
    El alcalde Javier Díaz González encabezó en La Zacatera el arranque del programa de rehabilitación de plantas potabilizadoras que busca mejorar el abasto de agua en comunidades rurales. FOTO: CORTESÍA

El alcalde Javier Díaz González dio inicio en el ejido La Zacatera al programa de rehabilitación de plantas potabilizadoras de agua que beneficiará a 22 comunidades rurales del municipio, con el objetivo de garantizar el acceso a agua limpia y segura para el consumo humano.

El proyecto forma parte de un plan integral de inversión por 100 millones de pesos destinado al desarrollo del campo, que contempla también acciones productivas y sociales en coordinación con el Gobierno del Estado.

$!Habitantes del ejido La Zacatera participaron en el evento donde se anunció la modernización de los sistemas de potabilización y la instalación de monederos para el servicio de agua.
Habitantes del ejido La Zacatera participaron en el evento donde se anunció la modernización de los sistemas de potabilización y la instalación de monederos para el servicio de agua. FOTO: CORTESÍA

“Estamos logrando brindar agua para consumo humano; este programa vendrá a mejorar la calidad de vida de cientos de familias en nuestras comunidades rurales”, destacó el edil durante el arranque del programa.

En una primera etapa, se atenderán los ejidos La Zacatera, Estación Santa Elena, San Sebastián, El Rayado y Hedionda Grande, con una inversión conjunta de 508 mil pesos.

Díaz González subrayó que estas acciones se suman a los resultados alcanzados durante el primer año de su administración en beneficio del campo saltillense, entre ellos la preparación y siembra de 7 mil 700 hectáreas, la entrega de 120 toneladas de semilla, la creación de 400 huertos familiares, la entrega de 40 sementales bovinos de registro y 35 toneladas de suplemento alimenticio, además de 5 mil paquetes sanitarios para ganado, 19 desazolves de bordos de abrevadero, 200 techos en 8 ejidos, internet en 28 localidades, 3 mil 500 apoyos alimentarios y 20 jornadas de Amor en Movimiento.

Por su parte, Diego Fuentes Aguirre, director de Desarrollo Rural, explicó que la rehabilitación de las plantas potabilizadoras incluye el reemplazo de membranas, bombas hidroneumáticas, lámparas de luz ultravioleta, tanques para sedimentos, tinacos de almacenamiento y carbón activado.

“En el caso particular del ejido La Zacatera, también se instalará un sistema tecnificado con monedero electrónico para el despacho de agua, con lo que se busca garantizar el servicio doméstico y el consumo humano en condiciones seguras”, añadió.

$!Con una inversión conjunta de 508 mil pesos, las obras iniciaron en cinco ejidos de Saltillo como parte de las acciones por agua limpia y segura.
Con una inversión conjunta de 508 mil pesos, las obras iniciaron en cinco ejidos de Saltillo como parte de las acciones por agua limpia y segura. FOTO: CORTESÍA

Durante el evento estuvieron presentes el regidor Hugo Alberto Rábago Mar, de la Comisión de Agua y Saneamiento; el coordinador de Mejora en el área rural, Refugio Rodríguez Bernal; el comisariado ejidal de La Zacatera, José Cruz Martínez; así como beneficiarias del programa, Isidora Guadalupe de la Cruz Martínez y María del Pilar de la Cruz Sánchez, junto con vecinas, vecinos y funcionarios municipales.

Con este programa, el Ayuntamiento de Saltillo reafirma su compromiso con el bienestar y la sustentabilidad de las comunidades rurales, fortaleciendo el acceso al agua potable como un derecho esencial para las familias del campo.

Temas


Agua

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

