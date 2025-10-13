Reinan autos en Saltillo y Torreón, ambos están en top 4 nacional de crecimiento vehicular: Inegi
Las ciudades coahuilenses superaron en el crecimiento vehicular a urbes como la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Toluca, Querétaro y Ciudad Juárez
Saltillo y Torreón se encuentran entre los municipios con el reinado de los automóviles, al ser de las localidades con la mayor tasa anual de crecimiento en vehículos registrados en circulación entre 2020 y 2024, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Entre 2020 y 2024 —último dato disponible—, las principales ciudades de Coahuila se posicionaron en los primeros lugares de este rubro, en comparación con los municipios más poblados de las 20 zonas metropolitanas con mayor número de habitantes en el país.
Durante ese periodo, Torreón pasó de 206 mil 414 a 272 mil 735 vehículos, lo que representa una tasa de crecimiento de 32.13 por ciento, la más alta a nivel nacional.
Saltillo, por su parte, pasó de 347 mil 072 a 427 mil 146 vehículos, con una tasa de crecimiento de 23.07 por ciento, ubicándose como la cuarta más alta del país. El top 4 lo completan Tijuana, en segundo lugar con 30.76%, y Mexicali, con 23.58%.
En contraste, tres ciudades registraron una disminución en el número de vehículos en circulación en 2024 respecto a 2020. Monterrey pasó de 705 mil 378 a 658 mil 843 unidades; Cuernavaca, de 598 mil 587 a 511 mil 966; y Morelia, de 530 mil 440 a 437 mil 506.
Especialistas han considerado que no es posible generar las suficientes vialidades ante la tasa de crecimiento que se reporta.
SIGUEN EN EL TOP 5
La presencia de las ciudades coahuilenses entre los primeros cinco lugares del país se ha sostenido en mediciones de periodos previos. Entre 2019 y 2023, Saltillo y Torreón también destacaron por su crecimiento vehicular.
En noviembre de 2024, VANGUARDIA publicó que Torreón pasó de 201 mil 829 vehículos y se ubicó en el tercer lugar nacional, mientras que Saltillo creció de 332 mil 844 a 402 mil 139 unidades, ocupando el cuarto lugar en ese periodo.