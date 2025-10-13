Reinan autos en Saltillo y Torreón, ambos están en top 4 nacional de crecimiento vehicular: Inegi

Saltillo y Torreón se encuentran entre los municipios con el reinado de los automóviles, al ser de las localidades con la mayor tasa anual de crecimiento en vehículos registrados en circulación entre 2020 y 2024, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Entre 2020 y 2024 —último dato disponible—, las principales ciudades de Coahuila se posicionaron en los primeros lugares de este rubro, en comparación con los municipios más poblados de las 20 zonas metropolitanas con mayor número de habitantes en el país.

Durante ese periodo, Torreón pasó de 206 mil 414 a 272 mil 735 vehículos, lo que representa una tasa de crecimiento de 32.13 por ciento, la más alta a nivel nacional.

Saltillo, por su parte, pasó de 347 mil 072 a 427 mil 146 vehículos, con una tasa de crecimiento de 23.07 por ciento, ubicándose como la cuarta más alta del país. El top 4 lo completan Tijuana, en segundo lugar con 30.76%, y Mexicali, con 23.58%.