Reitera Alcalde de Saltillo coordinación en seguridad durante relevo en el 69 Batallón de Infantería
El alcalde Javier Díaz González y ediles de la Región Sureste asistieron a la toma de posesión del coronel Luis Adolfo Márquez Tello como comandante del 69 Batallón de Infantería, donde se reafirmó el trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno para mantener a Saltillo como la capital más segura del país.
En un acto que refrenda la coordinación interinstitucional en materia de seguridad, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, junto con sus homólogos de la Región Sureste, asistió a la ceremonia de toma de posesión y protesta de bandera del coronel de Infantería de Estado Mayor Luis Adolfo Márquez Tello, como nuevo comandante del 69 Batallón de Infantería.
Durante el evento, Díaz González subrayó que la seguridad es la “prioridad de prioridades” de la administración municipal que encabeza, con el objetivo de preservar a Saltillo como la capital más segura de México. En ese sentido, dio la bienvenida al nuevo mando militar y reiteró la disposición del Gobierno Municipal para continuar el trabajo coordinado.
“Le damos la bienvenida al coronel Márquez Tello y le reiteramos la disposición para seguir trabajando de manera coordinada en el rubro de seguridad con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina Armada de México, así como con la iniciativa privada y la sociedad civil”, expresó el edil.
El Alcalde destacó que una ciudad segura genera beneficios directos para la población, al propiciar paz y tranquilidad para las familias, fortalecer la competitividad, atraer inversiones y mejorar de manera integral la calidad de vida de las y los saltillenses.
La protesta de bandera estuvo a cargo del general de brigada de Estado Mayor Juan Carlos Quiroz Muñoz, comandante de la Sexta Zona Militar, quien tomó protesta al coronel Márquez Tello como responsable del 69 Batallón de Infantería. En su mensaje, coincidió con el Alcalde de Saltillo en la relevancia del trabajo coordinado y reconoció los avances en materia de seguridad en esta región de Coahuila.
Por su parte, el coronel Luis Adolfo Márquez Tello señaló que su llegada a la Región Sureste tiene como propósito sumarse a los esfuerzos ya existentes para fortalecer la seguridad, en coordinación con autoridades civiles y militares.
A la ceremonia asistieron también el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino; la alcaldesa de Arteaga, Ana Karen Sánchez Flores; el alcalde de Parras de la Fuente, Fernando Orozco Lara; y la alcaldesa de General Cepeda, Mayra Ramos Rodríguez, quienes refrendaron su compromiso de mantener una estrategia conjunta en beneficio de la seguridad regional.