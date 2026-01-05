Reitera Alcalde de Saltillo coordinación en seguridad durante relevo en el 69 Batallón de Infantería

En un acto que refrenda la coordinación interinstitucional en materia de seguridad, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, junto con sus homólogos de la Región Sureste, asistió a la ceremonia de toma de posesión y protesta de bandera del coronel de Infantería de Estado Mayor Luis Adolfo Márquez Tello, como nuevo comandante del 69 Batallón de Infantería.

Durante el evento, Díaz González subrayó que la seguridad es la “prioridad de prioridades” de la administración municipal que encabeza, con el objetivo de preservar a Saltillo como la capital más segura de México. En ese sentido, dio la bienvenida al nuevo mando militar y reiteró la disposición del Gobierno Municipal para continuar el trabajo coordinado.

“Le damos la bienvenida al coronel Márquez Tello y le reiteramos la disposición para seguir trabajando de manera coordinada en el rubro de seguridad con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina Armada de México, así como con la iniciativa privada y la sociedad civil”, expresó el edil.