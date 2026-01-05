Arranca Ramos Arizpe planeación estratégica 2026 con enfoque en agua, salud e infraestructura

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la planeación, la logística y los resultados de las obras y acciones municipales, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino encabezó la primera reunión estratégica de 2026 con los funcionarios que dirigen las principales áreas de la Presidencia Municipal de Ramos Arizpe.

El encuentro dio continuidad a una serie de mesas de trabajo que se han desarrollado desde los últimos meses de 2025, en las que se evalúan y organizan los proyectos estratégicos que marcarán la agenda de gobierno durante el presente año, con énfasis en seguridad, desarrollo social, calidad de vida, infraestructura y servicios públicos.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Incrementó 30% la deportación de migrantes en primer año de Trump

Durante la sesión también se revisaron los avances de obras iniciadas en 2025 que serán concluidas en 2026, así como la planeación de nuevas acciones que impactarán de manera directa en el bienestar de la población.

Uno de los temas prioritarios fue la infraestructura hídrica, particularmente la búsqueda de nuevos pozos de agua potable. Para ello, se contempla el trabajo con geólogos profesionales que permitan identificar puntos específicos para la extracción del vital líquido y garantizar el abasto a los ramosarizpenses.

“El agua es un tema en el que se invertirá una importante cantidad de recursos, porque es un derecho que tienen todos los ramosarizpenses”, subrayó el Alcalde.

En materia de salud, se dio seguimiento a la Clínica de la Salud Popular que presenta avances en la colonia Manantiales, en Plaza Pistaches, la cual se sumará a la clínica ubicada en la colonia Analco, inaugurada en la parte final de 2025, fortaleciendo la atención médica de proximidad.

Gutiérrez Merino señaló que los trabajos de planeación se desarrollan con pleno respeto a los procesos electorales. “Tuvimos una importante reunión para continuar revisando los proyectos más importantes de este 2026; estamos definiendo las medidas para ser respetuosos de los procesos electorales”, expresó.

En el rubro de infraestructura urbana, se confirmó la continuidad del programa Con obra tras obra, Ramos se transforma, que contempla la construcción y rehabilitación de plazas públicas, recarpeteos, espacios deportivos, drenajes, líneas de conducción y alumbrado público.