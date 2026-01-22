Relleno sanitario de Saltillo alcanzará su límite este año

    Poco tiempo de vida útil le queda al relleno sanitario de Saltillo; luego de la octava fosa deberá buscarse un nuevo espacio para depositar la basura de la ciudad. FOTO: VANGUARDIA

La séptima fosa —de 5 hectáreas— entró en operaciones en julio de 2023. Para su puesta en marcha se destinaron 57 millones de pesos y, en aquella fecha, se anunció que tendría capacidad para recibir más de 700 toneladas diarias de desechos

El alcalde Javier Díaz González advirtió que el relleno sanitario de Saltillo agotará su capacidad actual hacia finales de este año —hacia noviembre, tentativamente—, por lo que el Municipio deberá construir una octava fosa y comenzar a definir un nuevo sitio para la disposición final de residuos.

El Edil dijo que la octava fosa será la última que puede edificarse dentro de los terrenos actuales. “La octava fosa es la última que cabe en los terrenos que hoy tiene el relleno sanitario”.

Indicó que esta obra representa una inversión importante debido a las características técnicas y ambientales que debe cumplir. Agregó que, una vez concluida, el Municipio ya no contará con espacio para seguir ampliando el relleno en su ubicación actual. “Después de esta fosa, tendremos que buscar un lugar adicional para poder seguir operando otro relleno sanitario”, dijo.

En cuanto a otras obras prioritarias, Díaz González recordó que sigue en marcha el deprimido de Misión Cerritos. Comentó haber sostenido una reunión con los vecinos del sector. “Esa va a ser una obra muy importante que va a ayudar a desfogar el oriente de la ciudad que actualmente utilizan, como ustedes bien lo saben, el cajón pluvial para incorporarse a Fundadores”, dijo.

En este sentido, el director de Infraestructura y Obras Públicas, Antonio Nerio, informó que el Municipio se encuentra en la etapa final para lanzar la licitación del paso inferior vehicular, proceso que tomará alrededor de mes y medio, con la proyección de iniciar los trabajos hacia finales de marzo.

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

