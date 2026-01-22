Relleno sanitario de Saltillo alcanzará su límite este año

El alcalde Javier Díaz González advirtió que el relleno sanitario de Saltillo agotará su capacidad actual hacia finales de este año —hacia noviembre, tentativamente—, por lo que el Municipio deberá construir una octava fosa y comenzar a definir un nuevo sitio para la disposición final de residuos.

El Edil dijo que la octava fosa será la última que puede edificarse dentro de los terrenos actuales. “La octava fosa es la última que cabe en los terrenos que hoy tiene el relleno sanitario”.

TE PUEDE INTERESAR: Rutas alimentadoras del transporte público en Saltillo se desplegarán en cinco fases hasta 2027

Indicó que esta obra representa una inversión importante debido a las características técnicas y ambientales que debe cumplir. Agregó que, una vez concluida, el Municipio ya no contará con espacio para seguir ampliando el relleno en su ubicación actual. “Después de esta fosa, tendremos que buscar un lugar adicional para poder seguir operando otro relleno sanitario”, dijo.

En cuanto a otras obras prioritarias, Díaz González recordó que sigue en marcha el deprimido de Misión Cerritos. Comentó haber sostenido una reunión con los vecinos del sector. “Esa va a ser una obra muy importante que va a ayudar a desfogar el oriente de la ciudad que actualmente utilizan, como ustedes bien lo saben, el cajón pluvial para incorporarse a Fundadores”, dijo.

En este sentido, el director de Infraestructura y Obras Públicas, Antonio Nerio, informó que el Municipio se encuentra en la etapa final para lanzar la licitación del paso inferior vehicular, proceso que tomará alrededor de mes y medio, con la proyección de iniciar los trabajos hacia finales de marzo.