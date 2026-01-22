Rutas alimentadoras del transporte público en Saltillo se desplegarán en cinco fases hasta 2027

El sistema de transporte público de Saltillo se ampliará mediante un esquema de cinco fases para la incorporación de rutas alimentadoras, con el objetivo de acercar el servicio a más colonias, informó el alcalde Javier Díaz González.

Comentó que la primera fase es la más compleja, ya que implica la planeación, adecuación y preparación de las rutas que se integrarán al sistema troncal existente. Una vez concluida esta etapa inicial, las siguientes fases se incorporarán de manera escalonada cada tres o cuatro meses. “Son cinco fases. La primera es toda la preparación de las rutas alimentadoras. Ya incorporada esa primera fase, en periodos de tres o cuatro meses se irán sumando las demás”, explicó.

La primera fase, dijo, contempla cinco rutas que correrán principalmente de sur a norte de la ciudad. Algunas de estas serán paralelas a las rutas troncales, mientras que otras funcionarán como alimentadoras para llevar a los usuarios desde colonias alejadas hacia los ejes principales del sistema.

Las fases dos y tres se desplegarán en distintos sectores de la ciudad y permitirán ampliar la cobertura a más zonas habitacionales, con lo que se completará la meta de 17 rutas alimentadoras durante este año.

COBERTURA TOTAL

Una vez concluidas las cinco fases, el sistema contará con 30 rutas alimentadoras, que se sumarán a las dos rutas troncales gratuitas, para un total de 32 rutas de transporte público integradas. “Cuando tengamos terminadas las cinco fases, con 30 rutas alimentadoras más las dos troncales, podremos garantizar que mucha más población tenga acceso al transporte público saliendo de su casa y caminando menos de cinco minutos”, afirmó Díaz González.

MODERNIZACIÓN GRADUAL

El alcalde aclaró que todas las fases operarán inicialmente con las unidades que actualmente tienen los concesionarios, sin incorporar camiones nuevos en esta primera etapa. Sin embargo, subrayó que el proyecto está diseñado para impulsar la modernización gradual del parque vehicular.

El eje central será la implementación del recaudo electrónico, que permitirá a los concesionarios contar con estados financieros y contables formales, los cuales podrán utilizar como respaldo para solicitar financiamientos y renovar sus unidades con el paso del tiempo. “Con el recaudo electrónico van a tener un estado financiero y contable que les sirva como carta de presentación para poder acceder a financiamiento y renovar unidades poco a poco”, explicó.

Además, reiteró que, mientras se desarrolla el proceso de modernización del transporte público, no existe ninguna solicitud ni propuesta para incrementar la tarifa del servicio. “El objetivo es mejorar el servicio sin afectar la economía de las familias. No hay ninguna propuesta de aumento a la tarifa del transporte público”, afirmó.

El edil recordó que el programa Aquí Vamos Gratis superará los dos millones de pasajes en sus primeros cuatro meses de operación, lo que ha generado un ahorro superior a los 26 millones de pesos para las familias usuarias, recursos que se mantienen en la economía familiar y local.

Como parte del proceso de mejora, el municipio comenzará con la verificación vehicular de las unidades del programa Aquí Vamos Gratis y posteriormente avanzará con rutas del transporte público tradicional, con el fin de mejorar las condiciones mecánicas y reducir emisiones. “Vamos a poner el ejemplo con las rutas Aquí Vamos y después empezar a verificar algunas de las rutas actuales”, expresó.