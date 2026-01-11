Rentas presionan al comercio del Centro Histórico de Saltillo

El aumento en las rentas de locales comerciales se ha convertido en una de las principales preocupaciones para los comerciantes del Centro Histórico de Saltillo, donde algunos negocios han registrado incrementos de hasta 30 por ciento, de acuerdo con la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo.

La agrupación señaló que, aunque los ajustes también se han presentado en otras zonas comerciales de la ciudad, en el primer cuadro el impacto ha sido mayor, mientras que en sectores distintos los incrementos rondan 15 por ciento, niveles que superan la inflación y presionan directamente la operación cotidiana de los negocios.

El escenario afecta sobre todo a pequeños y medianos comercios, que destinan una parte significativa de sus ingresos al pago de renta, sin que exista necesariamente un aumento proporcional en ventas o en el flujo de clientes, lo que pone en riesgo la continuidad de establecimientos con años de presencia en la zona.

El presidente de la asociación, Alan Christian Duarte, advirtió que esta situación ya comienza a reflejarse en la viabilidad de varios negocios. “Como agrupación de comerciantes manifestamos preocupación por el incremento de las rentas de locales comerciales que está afectando la viabilidad operativa de muchos negocios establecidos y nuevos”, dijo.

Añadió que el encarecimiento de los espacios comerciales podría frenar el dinamismo del Centro Histórico. “Este escenario puede limitar la apertura de nuevas oportunidades comerciales y la permanencia de comercios tradicionales en el corazón de nuestra ciudad”, afirmó.

Duarte hizo un llamado a la ciudadanía a respaldar al comercio local como una forma de amortiguar el impacto económico. “Hacemos un llamado a toda la comunidad saltillense a consumir local, a apoyar a los comercios de nuestra ciudad y a fortalecer la economía interna”, expresó.

Finalmente, la asociación planteó la necesidad de abrir canales de diálogo con arrendadores y autoridades. “Solicitamos también un diálogo con autoridades y arrendadores para explorar esquemas que favorezcan la permanencia de los negocios y eviten la salida de comercios esenciales por la presión de las rentas”, concluyó.