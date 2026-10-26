Repararán juntas dañadas en 20 puentes vehiculares de Saltillo

Así lo dio a conocer Antonio Nerio, director de Obras Públicas de Saltillo, quien detalló que las acciones abarcarán importantes vialidades de la ciudad como los bulevares Venustiano Carranza, Antonio Cárdenas, Francisco Valdés Sánchez y el periférico Luis Echeverría Álvarez en diversos tramos.

El Municipio de Saltillo prepara el arranque de al menos 6 proyectos de pavimentación y recarpeteo general antes de que concluya el año, los cuales incluyen la reparación prioritaria de juntas de deformación en 20 puentes vehiculares que presentan un evidente desgaste acumulado.

“No son baches en realidad, ahí es un desgaste que lleva una lámina porque hay cierto movimiento que tienen esas partes y ya está deteriorado, no se puede bachear, si se bachea se va el asfalto hacia abajo y ahorita se corre el riesgo de que se vaya abriendo. Entonces también eso lo vamos a reparar, van incluidos”, explicó Nerio.

El funcionario precisó que el procedimiento técnico en las estructuras consistirá en levantar el pavimento dañado, restaurar la junta con lámina y acero, y colocar nuevamente la carpeta asfáltica. Entre los puntos identificados con mayor deterioro destaca el distribuidor vial El Sarape, además de tramos en periférico Luis Echeverría, Otilio González y J. Mery.

Respecto al recarpeteo en las avenidas, indicó que se emplearán técnicas de fresado y un grosor diferenciado según el tipo de carril. En las laterales se aplicará una capa de mayor espesor debido a las maniobras de frenado de los vehículos y a su alto grado de deterioro, con el objetivo de garantizar una durabilidad de entre 15 y 20 años.

De acuerdo con el director de Obras Públicas, los primeros frentes de trabajo iniciarán en un lapso estimado de 15 días, encabezados por las autoridades locales y estatales. Debido a la magnitud de los trabajos, las obras se extenderán entre cuatro y seis meses, proyectando su conclusión hacia el mes de mayo.

Para mitigar las afectaciones viales, la dependencia se coordinará con la Dirección de Tránsito y Vialidad, contemplando esquemas de trabajo nocturno y aprovechando el periodo vacacional de diciembre para avanzar en los puntos de mayor circulación como el periférico Luis Echeverría.