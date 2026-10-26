Atienden calle de Lafragua y vialidades de Nuevo Teresitas y Saltillo 2000

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Saltillo
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    Atienden calle de Lafragua y vialidades de Nuevo Teresitas y Saltillo 2000
    Las acciones municipales incluyen reparación de vialidades, mantenimiento de espacios públicos y señalización peatonal. CORTESÍA

Las cuadrillas municipales repararon tramos de la calle José María Lafragua, entre los bulevares Jesús Valdés Sánchez y Francisco Coss

El Gobierno Municipal de Saltillo intensificó los trabajos de rehabilitación de pavimento en distintos sectores de la ciudad, en atención a las peticiones ciudadanas y con el objetivo de mejorar la circulación y reforzar la seguridad vial.

Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, este lunes las cuadrillas municipales realizaron labores de reparación en varios tramos de la calle José María Lafragua, entre los bulevares Jesús Valdés Sánchez y Francisco Coss.

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Al sur de la ciudad, los trabajos se concentraron en la calle Sierra de Zapalinamé, en el fraccionamiento Nuevo Teresitas, mientras que en el sector poniente se atendieron diversos puntos de la calle Albaricoque y del bulevar Alameda Zaragoza, en la colonia Saltillo 2000.

Estas acciones buscan mejorar las condiciones de las vialidades y brindar mayor seguridad a automovilistas y demás usuarios de las calles.

$!Brigadas del programa “Aquí Andamos” efectuaron labores de mantenimiento y conservación de áreas verdes y plazas públicas.
Brigadas del programa “Aquí Andamos” efectuaron labores de mantenimiento y conservación de áreas verdes y plazas públicas. CORTESÍA

De manera simultánea, brigadas del programa “Aquí Andamos” realizaron labores de atención y conservación de áreas verdes y plazas públicas en la colonia San José de Flores, al poniente de Saltillo.

Los trabajos se desarrollaron en espacios ubicados entre las calles San Pedro, San Felipe y San José de Flores, como parte de las acciones de mantenimiento de las áreas de convivencia para las familias.

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Asimismo, el Gobierno Municipal reforzó la seguridad de peatones y automovilistas mediante la aplicación de pintura en los pasos peatonales de los cuatro puntos del cruce de los bulevares Alameda Zaragoza y Museo del Desierto, en la colonia Saltillo 2000.

Con estas acciones, el Municipio busca atender las necesidades de infraestructura urbana, conservar los espacios públicos y mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial en distintos sectores de Saltillo.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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