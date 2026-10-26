Atienden calle de Lafragua y vialidades de Nuevo Teresitas y Saltillo 2000

El Gobierno Municipal de Saltillo intensificó los trabajos de rehabilitación de pavimento en distintos sectores de la ciudad, en atención a las peticiones ciudadanas y con el objetivo de mejorar la circulación y reforzar la seguridad vial. Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, este lunes las cuadrillas municipales realizaron labores de reparación en varios tramos de la calle José María Lafragua, entre los bulevares Jesús Valdés Sánchez y Francisco Coss.

Al sur de la ciudad, los trabajos se concentraron en la calle Sierra de Zapalinamé, en el fraccionamiento Nuevo Teresitas, mientras que en el sector poniente se atendieron diversos puntos de la calle Albaricoque y del bulevar Alameda Zaragoza, en la colonia Saltillo 2000. Estas acciones buscan mejorar las condiciones de las vialidades y brindar mayor seguridad a automovilistas y demás usuarios de las calles.

De manera simultánea, brigadas del programa “Aquí Andamos” realizaron labores de atención y conservación de áreas verdes y plazas públicas en la colonia San José de Flores, al poniente de Saltillo. Los trabajos se desarrollaron en espacios ubicados entre las calles San Pedro, San Felipe y San José de Flores, como parte de las acciones de mantenimiento de las áreas de convivencia para las familias.

Asimismo, el Gobierno Municipal reforzó la seguridad de peatones y automovilistas mediante la aplicación de pintura en los pasos peatonales de los cuatro puntos del cruce de los bulevares Alameda Zaragoza y Museo del Desierto, en la colonia Saltillo 2000. Con estas acciones, el Municipio busca atender las necesidades de infraestructura urbana, conservar los espacios públicos y mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial en distintos sectores de Saltillo.

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