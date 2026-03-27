Repartidor no respeta el alto e impacta a una familia, en Saltillo

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Saltillo
/ 27 marzo 2026
    Repartidor no respeta el alto e impacta a una familia, en Saltillo
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    Repartidor no respeta el alto e impacta a una familia, en Saltillo
    Se reportaron daños materiales tras el accidente.

No hubo heridos, pero los daños materiales fueron de consideración

Un repartidor de alimentos puso en riesgo la vida de dos menores de edad, luego de provocar un accidente automovilístico registrado en la colonia Misión Cerritos.

Al lugar acudió una ambulancia de la Cruz Roja para atender a los afectados, de 7 y 9 años de edad. No fue necesario trasladarlos a un hospital, por lo que permanecieron en el sitio del percance. Cerca de las 5:00 de la tarde, los menores viajaban en un automóvil Volkswagen Jetta, conducido por su padre, Roberto N.

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El afectado aseguró que circulaba de sur a norte por la avenida Misión Santa Lucía y, al llegar al cruce con Misión de San Antonio, una camioneta se pasó el alto. Se trataba de una Nissan con capacidad de carga de tres y media toneladas, que circulaba de poniente a oriente por esta última vialidad. El conductor no respetó la señal de alto y se impactó contra el costado izquierdo del Jetta, provocando que el vehículo girara medio giro y quedara en sentido contrario.

El monto de los daños materiales aún no ha sido cuantificado y, al no llegar a un acuerdo de reparación en el lugar del accidente, se procedió al aseguramiento de los vehículos involucrados.

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