Hijo del director general de BBVA México fallece en accidente automovilístico en Edomex

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México
/ 14 marzo 2026
    Hijo del director general de BBVA México fallece en accidente automovilístico en Edomex
    Diego Osuna Miranda, hijo de Eduardo Osuna Osuna, director general de BBVA México, falleció en un accidente vehicular en la carretera de cuota Toluca–Valle de Bravo, en el Estado de México. X

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, lamentó el fallecimiento del hijo de Eduardo Osuna

Diego Osuna Miranda, hijo de Eduardo Osuna Osuna, director general de BBVA México, falleció en un accidente vehicular en la carretera de cuota Toluca–Valle de Bravo, en el Estado de México.

De acuerdo con los primeros reportes en medios de comunicación, los hechos ocurrió a la altura del kilómetro 44 a la altura del municipio de Amanalco, la noche del viernes 13 de marzo.

Trascendió que, además de Osuna Miranda, dos jóvenes más murieron y dos de 17 años resultaron heridos, aunque otras versiones apuntan que se trataría de tres, dos jóvenes de 17 años y uno de 19 años, quienes fueron trasladados a hospitales tras recibir atención médica especializada. Los cinco pasajeros viajaban a bordo de una camioneta Suburban negra la cual chocó de frente contra una unidad federal.

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LAMENTAN FALLECIMIENTO

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, lamentó el fallecimiento del hijo del director general de BBVA México, Eduardo Osuna, y envío sus condolencias a los familiares y amigos.

“Lamento mucho el fallecimiento de Diego Osuna en trágico accidente el día de ayer. Mis sentidas condolencias a Eduardo, familiares y amigos, descanse en paz”, informó el funcionario.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) a través de su cuenta de X se pronunció ante el fallecimiento de Diego Osuna Miranda: “El Presidente José Medina Mora y quienes integramos el Consejo Coordinador Empresarial, lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del joven Diego Osuna Miranda, hijo de Eduardo Osuna, Director General de BBVA México, y de la Sra. Norma Miranda. Expresamos nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos. Descanse en paz”.

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Así como el ex presidente del CCE, Francisco Cervantes Díaz, quien “lamentó profundamente el sensible fallecimiento de Diego Osuna Miranda, hijo de Eduardo Osuna, CEO de BBVA México, y de la Sra. Norma Miranda. Expreso mis más sinceras condolencias ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz”, escribió en redes sociales.

A través de una publicación realizada por el presidente Alejandro Malagón Barragán, la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) también lamentó el fallecimiento del joven, “hijo de nuestro querido amigo, Eduardo Osuna. Deseamos pronta resignación y consuelo a su familia. Descanse en paz”.

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Karla Velázquez

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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