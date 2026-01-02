Reporta Tránsito diciembre tranquilo en calles de Saltillo y menor afluencia en operativo antialcohol

    El operativo antialcohol se mantuvo activo de forma permanente durante todo el mes. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

La subdirectora de Tránsito señaló que la convivencia en casa influyó en el flujo vehicular durante la temporada decembrina.

Durante diciembre, la movilidad vial en Saltillo estuvo marcada por una menor afluencia vehicular, de acuerdo con Zulema Banda Alemán, subdirectora de Tránsito, quien señaló que durante la temporada decembrina muchas personas optaron por convivir en casa.

La funcionaria explicó que el operativo antialcohol se mantuvo activo durante todo el mes, con un esquema de trabajo continuo. En ese periodo, dijo, el número de detenciones se mantuvo “regular”, particularmente durante los días con mayor concentración de celebraciones.

“En fechas como el 24, 25, 31 y el primero se registraron alrededor de 30 detenidos, fue bajo el número”, afirmó, al atribuirlo a la dinámica de la temporada.

Detalló que la movilidad en la ciudad tuvo horarios muy definidos: de las 6:00 a las 20:00 o 22:00 horas el tránsito fue mayormente tranquilo. Después de ese horario, se registró un ligero incremento que volvió a disminuir durante la madrugada.

Al comparar con diciembre del año pasado, Banda Alemán indicó que en 2024 se registró mayor movimiento y más conductores en estado de embriaguez, mientras que en este periodo el comportamiento fue distinto.

En cuanto a accidentes relacionados con el consumo de alcohol, informó que durante diciembre solo se tuvo registro de uno, el cual fue fatal y estuvo asociado a la ingesta de alcohol y al exceso de velocidad.

Respecto a la actividad vial, señaló que la zona centro concentró el mayor movimiento durante el mes debido a las compras, por lo que se reforzó la presencia de elementos de Tránsito de manera pedestre para atender faltas como el estacionamiento en banquetas y áreas restringidas.

