Más de 300 operativos y 19 mil detenciones en 2025, reporta Comisaría de Seguridad de Saltillo

Saltillo
/ 2 enero 2026
    Más de 300 operativos y 19 mil detenciones en 2025, reporta Comisaría de Seguridad de Saltillo
    El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, presidió la ceremonia del primer pase de lista de 2026 de la Comisaría de Seguridad. FOTO: SARAH ESTRADA

Autoridades municipales destacan el trabajo operativo y la coordinación entre corporaciones durante el pase de lista de la Comisaría de Seguridad, donde se expusieron los principales retos y avances en materia de seguridad pública

Durante el pase de lista y revista de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, el alcalde Javier Díaz González expresó que uno de los principales retos para 2026 será mantener y mejorar los indicadores en materia de seguridad, al tiempo que se fortalece la calidad de vida de las y los saltillenses.

El Edil afirmó que durante 2025 se destinaron más de mil millones de pesos a acciones de seguridad, entre ellas equipamiento, tecnología y fortalecimiento de la corporación, y adelantó que este año se mantendrá la inversión con la incorporación de nuevas cámaras de videovigilancia, patrullas y mejores condiciones laborales para el personal operativo.

Por su parte, el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, informó que durante 2025 se realizaron más de 300 operativos en zonas urbanas y rurales, lo que derivó en la detención de más de 19 mil personas; de ellas, 11 mil 430 fueron consignadas al juez calificador y 7 mil 715 al Ministerio Público.

Aseguró que estas acciones permitieron reducir en un 40 por ciento el robo a casa-habitación y en un 38 por ciento el robo a negocio. Además, durante el operativo de Navidad y Año Nuevo se detuvo a 17 personas por faltas administrativas y a 6 más por delitos, mientras que tan solo en los últimos 15 días se atendieron más de 3 mil reportes ciudadanos.

$!Saltillo tuvo una inversión de mil millones de pesos en seguridad durante 2025.
Saltillo tuvo una inversión de mil millones de pesos en seguridad durante 2025. FOTO: SARAH ESTRADA

Garza Félix añadió que a lo largo del año se atendieron más de 79 mil reportes a través de grupos ciudadanos, chatbot y la aplicación Saltillo Seguro, como parte de la estrategia de proximidad y atención inmediata a la población.

Además, el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, señaló que los resultados en materia de seguridad responden a un trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno, y agregó que el reto es mantener los niveles alcanzados. “La seguridad es una tarea permanente; no se baja la guardia”, dijo.

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

