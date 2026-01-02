Más de 300 operativos y 19 mil detenciones en 2025, reporta Comisaría de Seguridad de Saltillo

Durante el pase de lista y revista de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, el alcalde Javier Díaz González expresó que uno de los principales retos para 2026 será mantener y mejorar los indicadores en materia de seguridad, al tiempo que se fortalece la calidad de vida de las y los saltillenses.

El Edil afirmó que durante 2025 se destinaron más de mil millones de pesos a acciones de seguridad, entre ellas equipamiento, tecnología y fortalecimiento de la corporación, y adelantó que este año se mantendrá la inversión con la incorporación de nuevas cámaras de videovigilancia, patrullas y mejores condiciones laborales para el personal operativo.

TE PUEDE INTERESAR: Pirotecnia deja perritos extraviados tras la llegada del Año Nuevo en Saltillo

Por su parte, el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, informó que durante 2025 se realizaron más de 300 operativos en zonas urbanas y rurales, lo que derivó en la detención de más de 19 mil personas; de ellas, 11 mil 430 fueron consignadas al juez calificador y 7 mil 715 al Ministerio Público.

Aseguró que estas acciones permitieron reducir en un 40 por ciento el robo a casa-habitación y en un 38 por ciento el robo a negocio. Además, durante el operativo de Navidad y Año Nuevo se detuvo a 17 personas por faltas administrativas y a 6 más por delitos, mientras que tan solo en los últimos 15 días se atendieron más de 3 mil reportes ciudadanos.