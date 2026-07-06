Reportan 35 viviendas afectadas en Saltillo; supervisa Javier Díaz atención por lluvias

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, supervisó este lunes las labores de atención desplegadas por el Gobierno Municipal tras las intensas lluvias registradas en la ciudad, recorriendo la colonia Río Verde, donde alrededor de ocho viviendas resultaron afectadas por el ingreso de agua. Durante su visita, el Presidente Municipal verificó los trabajos de rehabilitación de vialidades, entregó kits de apoyo a las familias damnificadas y coordinó las acciones de atención que realizan las distintas dependencias municipales en la zona.

El edil informó que todo el equipo de la Presidencia Municipal permanece desplegado, principalmente en el sector surponiente de Saltillo, donde se ha brindado atención a decenas de viviendas que presentaron afectaciones por inundaciones. Como parte del operativo implementado durante la contingencia, destacó el rescate de una persona cuyo vehículo era arrastrado por la corriente, además del apoyo brindado a 15 automóviles, de los cuales dos quedaron varados en arroyos: uno en la colonia Australia y otro en Las Margaritas.

Asimismo, señaló que se atendieron 35 domicilios con problemas de inundación, de los cuales 15 se localizan en La Minita, ocho en Río Verde y el resto en las colonias Patria Nueva, Guayulera, Landín, Ignacio Zaragoza y Jerusalén. Javier Díaz González informó que, afortunadamente, las lluvias no dejaron personas lesionadas ni víctimas fatales, por lo que reiteró el llamado a la ciudadanía para atender las recomendaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil. En las labores de respuesta participaron 25 trabajadores de la Dirección de Servicios Públicos, distribuidos en diversas cuadrillas para atender los reportes ciudadanos; ocho elementos de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizaron el retiro de tres árboles adultos que cayeron a consecuencia de las lluvias, mientras que 16 trabajadores de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública colaboraron en las acciones de rehabilitación.

Durante el recorrido, el alcalde estuvo acompañado por el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix; el director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Martínez Ávalos; el director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emmanuel Olache Valdés; el director de Servicios Públicos, Aníbal Soberón Rodríguez, y el director de Desarrollo Social, Ernesto Siller Torres. El Gobierno Municipal informó que mantiene el despliegue de personal en las zonas afectadas para atender los reportes ciudadanos, brindar apoyo a la población y continuar con la rehabilitación de las vialidades dañadas por las precipitaciones.

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