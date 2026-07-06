Reportan 35 viviendas afectadas en Saltillo; supervisa Javier Díaz atención por lluvias

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Saltillo
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    Reportan 35 viviendas afectadas en Saltillo; supervisa Javier Díaz atención por lluvias
    Javier Díaz González supervisó los trabajos de atención a familias afectadas por las lluvias en la colonia Río Verde. CORTESÍA

El Gobierno Municipal realizó trabajos de rehabilitación de vialidades y entregó apoyos a las familias damnificadas

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, supervisó este lunes las labores de atención desplegadas por el Gobierno Municipal tras las intensas lluvias registradas en la ciudad, recorriendo la colonia Río Verde, donde alrededor de ocho viviendas resultaron afectadas por el ingreso de agua.

Durante su visita, el Presidente Municipal verificó los trabajos de rehabilitación de vialidades, entregó kits de apoyo a las familias damnificadas y coordinó las acciones de atención que realizan las distintas dependencias municipales en la zona.

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$!El alcalde recorrió las zonas inundadas y entregó apoyos a habitantes cuyos hogares registraron el ingreso de agua.
El alcalde recorrió las zonas inundadas y entregó apoyos a habitantes cuyos hogares registraron el ingreso de agua. CORTESÍA

El edil informó que todo el equipo de la Presidencia Municipal permanece desplegado, principalmente en el sector surponiente de Saltillo, donde se ha brindado atención a decenas de viviendas que presentaron afectaciones por inundaciones.

Como parte del operativo implementado durante la contingencia, destacó el rescate de una persona cuyo vehículo era arrastrado por la corriente, además del apoyo brindado a 15 automóviles, de los cuales dos quedaron varados en arroyos: uno en la colonia Australia y otro en Las Margaritas.

$!Personal municipal continúa con labores de limpieza, rehabilitación y apoyo en las colonias afectadas por las precipitaciones.
Personal municipal continúa con labores de limpieza, rehabilitación y apoyo en las colonias afectadas por las precipitaciones. CORTESÍA

Asimismo, señaló que se atendieron 35 domicilios con problemas de inundación, de los cuales 15 se localizan en La Minita, ocho en Río Verde y el resto en las colonias Patria Nueva, Guayulera, Landín, Ignacio Zaragoza y Jerusalén.

Javier Díaz González informó que, afortunadamente, las lluvias no dejaron personas lesionadas ni víctimas fatales, por lo que reiteró el llamado a la ciudadanía para atender las recomendaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil.

En las labores de respuesta participaron 25 trabajadores de la Dirección de Servicios Públicos, distribuidos en diversas cuadrillas para atender los reportes ciudadanos; ocho elementos de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizaron el retiro de tres árboles adultos que cayeron a consecuencia de las lluvias, mientras que 16 trabajadores de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública colaboraron en las acciones de rehabilitación.

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$!Durante la contingencia, autoridades municipales auxiliaron a familias, rehabilitaron vialidades y retiraron árboles caídos.
Durante la contingencia, autoridades municipales auxiliaron a familias, rehabilitaron vialidades y retiraron árboles caídos. CORTESÍA

Durante el recorrido, el alcalde estuvo acompañado por el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix; el director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Martínez Ávalos; el director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emmanuel Olache Valdés; el director de Servicios Públicos, Aníbal Soberón Rodríguez, y el director de Desarrollo Social, Ernesto Siller Torres.

El Gobierno Municipal informó que mantiene el despliegue de personal en las zonas afectadas para atender los reportes ciudadanos, brindar apoyo a la población y continuar con la rehabilitación de las vialidades dañadas por las precipitaciones.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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