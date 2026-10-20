Reportan detonaciones de arma de fuego en ejido Puebla de Saltillo

El reporte se recibió a las 23:20 horas, cuando una usuaria informó a las autoridades que había escuchado alrededor de 30 detonaciones, las cuales describió como disparos de un arma de fuego tipo ametralladora.

Una serie de detonaciones de arma de fuego fue reportada la noche del lunes 19 de octubre en el ejido Puebla, ubicado a la altura del kilómetro 33 de la carretera Saltillo-Torreón, en el municipio de Saltillo .

De acuerdo con la información proporcionada, los hechos ocurrieron dentro del ejido Puebla, donde habitantes de la zona también habrían observado varios vehículos que circulaban por el sector.

Entre las unidades mencionadas se encontraba una camioneta Chevrolet Suburban de color gris, además de otras camionetas de media cabina. Sin embargo, el reporte inicial no precisó cuántas personas viajaban en los vehículos ni sus características.

La usuaria indicó que las últimas detonaciones se habían escuchado aproximadamente 10 minutos antes de realizar el reporte. También señaló que las unidades se dirigían hacia el sector conocido como La Labor, así como de El Paraíso hacia los ejidos La Chancaca y Puebla.

Hasta el momento, la información disponible corresponde al reporte recibido por los servicios de emergencia. Las autoridades acudieron a verificar los hechos; sin embargo, no localizaron indicios de disparos, personas lesionadas ni daños materiales relacionados con el incidente.