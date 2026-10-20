Detenidos madre y padrastro menores de edad tras muerte de bebé de un año en Saltillo

De acuerdo con las autoridades, la Fiscalía intervino luego de que el personal del Hospital Materno Infantil identificara que la niña había ingresado con un traumatismo severo y convulsiones. La menor había recibido una primera atención médica el jueves pasado en las instalaciones de la Cruz Roja.

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que Jessenia y Brayan “N” se encuentran a disposición del Ministerio Público para esclarecer la muerte de la bebé Darleth “N”, quien falleció el pasado lunes en el Hospital Materno Infantil de Saltillo , ante la sospecha de lesiones provocadas.

Según el dictamen médico, la menor falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico, al que se sumó un politraumatismo, condición que encendió las alertas.

Durante la valoración, los médicos identificaron diversas lesiones en el cuerpo de la niña, algunas de las cuales podrían haber sido provocadas intencionalmente. Estas lesiones, presuntamente, habrían sido negadas inicialmente durante la recopilación de datos.

Las autoridades señalaron que Jessenia, madre biológica de la menor, y Brayan “N”, de 16 años, quien fungía como padrastro, enfrentarán un proceso conforme a los protocolos de justicia para adolescentes, en caso de que se determine su responsabilidad en algún delito relacionado con el caso.

Mientras se esclarecen los hechos y se realiza la necropsia al cuerpo de la niña, quien tenía un año y 23 días de nacida, la Fiscalía informó que ambos permanecerán bajo la medida cautelar de internamiento preventivo.

“En las próximas horas, se realizará la necropsia de ley correspondiente para determinar las causas exactas de la muerte. La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de cero impunidad y cero tolerancia contra quien o quienes realicen este tipo de hechos contra menores de edad”, informó la Fiscalía.