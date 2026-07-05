Reportan riesgo por deterioro de líneas podotáctiles en el Centro de Saltillo

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    Reportan riesgo por deterioro de líneas podotáctiles en el Centro de Saltillo
    Las piezas metálicas desprendidas sobresalen de la guía podotáctil y podrían provocar tropiezos entre quienes transitan diariamente por la calle Aldama. SARAH ESTRADA

Ciudadanos advierten que varios tramos sobre la calle Aldama presentan piezas metálicas levantadas y banquetas fracturadas, principalmente entre Xicoténcatl y General Cepeda

Reportes ciudadanos alertaron sobre el deterioro de las líneas podotáctiles instaladas en banquetas del Centro Histórico de Saltillo. En distintos tramos de la calle Aldama, principalmente entre Xicoténcatl y General Cepeda, las piezas metálicas presentan desprendimientos y deformaciones que, aseguran, representan un riesgo para los peatones.

Durante un recorrido por la zona fue posible observar guías metálicas levantadas, dobladas y fracturadas. También se detectaron grietas alrededor de las piezas y daños en algunos cruces peatonales. En varios puntos, el metal sobresale del pavimento y forma una especie de maraña que podría provocar tropiezos.

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Las líneas podotáctiles fueron instaladas para orientar y facilitar el desplazamiento de personas con discapacidad visual. Sin embargo, vecinos y comerciantes consideran que el desgaste ha provocado que, en lugar de cumplir su función, algunos tramos se hayan convertido en un obstáculo para quienes transitan diariamente por el primer cuadro de la ciudad.

”Se supone que esas guías son para ayudar a quienes tienen discapacidad visual, pero ahorita están peor. Si alguien no las alcanza a detectar puede terminar tropezándose”, comentó una persona que pidió omitir su nombre.

$!En la esquina de Aldama y Zaragoza, el deterioro alcanza las rampas y el cruce peatonal, donde también se observan fracturas en el pavimento.
En la esquina de Aldama y Zaragoza, el deterioro alcanza las rampas y el cruce peatonal, donde también se observan fracturas en el pavimento. SARAH ESTRADA

Los ciudadanos señalaron que el problema también afecta a personas adultas mayores, usuarios de bastón, personas con movilidad reducida y peatones en general. Explicaron que las láminas metálicas levantadas pueden enganchar el calzado o provocar caídas, especialmente en las zonas donde el concreto también presenta fracturas.

”No sólo es un tema de imagen. Hay pedazos de metal levantados que pueden enganchar un zapato o incluso lastimar a alguien. Ojalá los reparen antes de que ocurra un accidente”, expresó el entrevistado.

$!Las afectaciones se extienden a lo largo de varios metros sobre la calle Aldama, donde las líneas podotáctiles muestran desgaste, fracturas y piezas desprendidas.
Las afectaciones se extienden a lo largo de varios metros sobre la calle Aldama, donde las líneas podotáctiles muestran desgaste, fracturas y piezas desprendidas. SARAH ESTRADA

Ante estas condiciones, solicitaron a las autoridades municipales revisar el estado de las banquetas y de las líneas podotáctiles instaladas en el Centro Histórico. También pidieron reparar los tramos dañados para garantizar que esta infraestructura vuelva a cumplir con el propósito para el que fue diseñada: brindar un desplazamiento seguro y accesible para las personas con discapacidad visual, sin representar un riesgo para el resto de los peatones.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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