Reporte de menor encerrado en baño de autolavado moviliza a Bomberos en Saltillo

Saltillo
/ 18 diciembre 2025
    La movilización de cuerpos de emergencia se registró en el cruce de las calles Pablo L. Sidar y Xóchitl, luego de una llamada de auxilio al 911. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

El aviso al 911 generó una movilización preventiva, aunque al arribo de los cuerpos de emergencia el menor ya no se encontraba en el lugar y no fue necesaria su intervención

La tarde de este jueves se registró la movilización de cuerpos de emergencia en el poniente de Saltillo, luego del reporte de un menor de edad que presuntamente había quedado encerrado en los baños de un autolavado, ubicado en el cruce de las calles Pablo L. Sidar y Xóchitl.

El aviso se realizó alrededor de las 15:20 horas, cuando se alertó a los cuerpos de Bomberos sobre la posible presencia de un niño atrapado dentro de las instalaciones sanitarias del establecimiento. De acuerdo con el reporte inicial, el menor no podía salir por sus propios medios, lo que generó preocupación entre trabajadores y personas que se encontraban en el lugar.

TE PUEDE INTERESAR: Vuelca acelerado tras presunta falla mecánica al sur de Saltillo

Tras recibir el llamado, las unidades de emergencia se trasladaron al sitio señalado para brindar apoyo y realizar las maniobras correspondientes. Sin embargo, al momento de su arribo, los elementos confirmaron que el menor ya no se encontraba dentro del sanitario.

De manera preliminar, se presume que el niño logró salir antes de la llegada de los cuerpos de auxilio, luego de que trabajadores del autolavado y familiares aparentemente forzaran la cerradura del baño. Esta acción habría permitido que el menor fuera liberado sin que fuera necesaria la intervención directa de los bomberos.

Aunque no se reportaron personas lesionadas ni daños relevantes en el establecimiento, la situación generó alarma momentánea y la movilización preventiva de los servicios de emergencia. En el lugar, los elementos verificaron que no existiera riesgo adicional y confirmaron que el incidente no pasó a mayores.

Hasta el momento no se han dado a conocer datos generales del menor ni las circunstancias exactas que originaron el reporte.

El hecho quedó registrado como un incidente preventivo, sin consecuencias graves. Tras confirmar que la situación estaba bajo control, los cuerpos de emergencia se retiraron del lugar y la actividad en el autolavado continuó con normalidad.

(Con información de Martín Rojas)

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

