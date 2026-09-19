Se cruza sin precaución y provoca choque entre tres vehículos en Saltillo

Tres vehículos participaron en un accidente vial registrado la mañana de este sábado en el cruce de Alameda Zaragoza y Palacio de Justicia, en la colonia Saltillo 2000, lugar a donde acudieron autoridades y personal de urgencias médicas. Conforme a lo mencionado por las autoridades municipales, el accidente ocurrió cuando Luis Villanueva, de 43 años, conducía una Jeep Grand Cherokee, salió de la calle Palacio de Justicia y atravesó los primeros carriles para incorporarse con dirección hacia Nazario Ortiz Garza.

Al incorporarse a Alameda Zaragoza, presuntamente lo hizo sin la debida precaución y la camioneta que conducía le quitó el derecho de paso a una Renault Captur que circulaba por esa vialidad, por lo que ambos vehículos se vieron involucrados en el choque.

La Renault Captur era conducida por Ernesto Ramírez, de 29 años. Tras el impacto, la Jeep realizó un giro y terminó arriba de la banqueta sobre la calle Palacio de Justicia, mientras que la Renault continuó su trayectoria. Al no poder detenerse, la Renault terminó impactándose contra un vehículo que se encontraba estacionado en el sector, por lo que fueron tres las unidades involucradas en el accidente.

Personal de la Cruz Roja acudió al lugar para valorar a los participantes. Después de la atención se informó que ninguno presentó lesiones de consideración, por lo que elementos de Tránsito tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes.