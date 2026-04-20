Rescatan a mujer en crisis cuando intentaba lanzarse de puente peatonal en Saltillo

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Saltillo
/ 20 abril 2026
    Rescatan a mujer en crisis cuando intentaba lanzarse de puente peatonal en Saltillo
    Agentes de la UNIF dialogaron durante varios minutos con la mujer, quien se encontraba en crisis nerviosa, logrando disuadirla antes de que atentara contra su vida. ULISES MARTÍNEZ

La mujer fue trasladada posteriormente a un centro de salud mental, donde recibiría atención especializada por depresión y trastorno bipolar

Elementos de la Policía Municipal de Saltillo lograron evitar que una mujer atentara contra su vida desde un puente peatonal ubicado en el periférico Luis Echeverría Álvarez, durante la madrugada de este lunes.

Los hechos se registraron alrededor de las 05:00 horas, luego de que se informó al sistema de emergencias 911 que una persona intentaba lanzarse desde el puente situado a la altura del cruce con la calle 2 de Abril, frente a la colonia San Ramón.

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Personal de la Unidad de Integración Familiar (UNIF) observó a una mujer identificada como Natalia, de 29 años, sentada en el barandal de la estructura peatonal.

La mujer amenazaba con arrojarse mientras atravesaba por una crisis nerviosa, lo que movilizó a los agentes para iniciar labores de contención.

Fue así que la oficial Karen Valenzuela y sus compañeros Óscar Torres y Felipe Granados dialogaron con la joven durante varios minutos hasta lograr disuadirla y asegurarla, evitando que se arrojara.

Una vez que la atrajeron al interior del puente, la mujer fue trasladada a su domicilio para quedar bajo el cuidado de su red de apoyo, la cual posteriormente la llevó al Centro Estatal de Salud Mental, donde recibiría atención especializada debido a un diagnóstico de depresión y trastorno bipolar.

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