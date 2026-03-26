Rescatan bomberos a dos personas del fondo de una noria, en Saltillo

Personal del cuerpo de bomberos rescató a dos personas que se encontraban en el fondo de una noria de 20 metros de profundidad, ubicada en las ladrilleras sobre Nazario Ortiz Garza y Alameda Zaragoza.

La tarde de este jueves, elementos de la estación 6, localizada en la salida a Torreón, recibieron la visita de una persona que pidió ayuda e informó lo sucedido: dos personas habían caído a una noria.

Los afectados habían ingresado al fondo de la noria para realizar labores de limpieza; sin embargo, en esta ocasión el oxígeno, debido a los gases que se acumulan en el lugar, se fue agotando y uno de ellos se desmayó.

Los bomberos llegaron en pocos minutos y comenzaron a realizar las maniobras para llevar a cabo un descenso vertical. Antes de iniciar, ya se encontraba en el lugar Baldimir Siller, quien ayudó a sacar a su primo, Brandon Augusto Siller, de 32 años, quien estaba a punto de perder el conocimiento y fue trasladado por los bomberos al Hospital General.

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Uno de los bomberos, Miguel Ángel Tinajero, fue el encargado de descender por la noria y extraer a la persona que se encontraba desmayada, de quien los presentes indicaron que no lo conocían y que aparentemente había llegado solo para ayudar.

Una vez en el exterior, se le colocó oxígeno y fue estabilizado para subirlo a la ambulancia de la Cruz Roja, la cual ya había sido solicitada. Posteriormente, fue trasladado al Hospital General, donde ingresó en estado grave.

Personal de Protección Civil acudió al lugar para tomar conocimiento de lo sucedido, y se verificará la propiedad del sitio para determinar si habrá alguna sanción, con el fin de evitar otra situación similar.