Arma brutal carambola, cae sobre taxi y termina volcada al ignorar el rojo en Saltillo

La conductora de una camioneta Kia Seltos ocasionó un accidente en el que terminó volcando en el cruce de Francisco Coss e Ignacio Lallave, en la Zona Centro de Saltillo, luego de presuntamente ignorar la luz roja del semáforo. La conductora circulaba por Francisco Coss con dirección a José María Lafragua, pero al llegar al cruce con Ignacio Lallave habría pasado el semáforo en rojo, lo que provocó que su vehículo fuera impactado por los automóviles que circulaban por esta última vialidad, donde tenían la luz verde.

La camioneta Kia fue golpeada inicialmente por una camioneta de valores y posteriormente impactó contra una Renault. Tras el golpe, el segundo vehículo se proyectó contra el camellón central, mientras que la Kia terminó volcando.

Durante el accidente, la camioneta también cayó sobre un taxi que se encontraba detenido sobre Francisco Coss, esperando la luz verde para avanzar en los carriles contrarios, con dirección hacia Abasolo. Finalmente, la Kia quedó sobre sus neumáticos, atravesada en los carriles contrarios a la circulación en la que viajaba.

Debido a la presencia de los vehículos involucrados, el área fue cerrada a la circulación. Al lugar arribaron elementos de Tránsito Municipal para tomar conocimiento del accidente, así como paramédicos de la Cruz Roja, quienes atendieron a los participantes y determinaron que no presentaban lesiones de consideración, por lo que permanecieron en el lugar.