Arma brutal carambola, cae sobre taxi y termina volcada al ignorar el rojo en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Arma brutal carambola, cae sobre taxi y termina volcada al ignorar el rojo en Saltillo
    Tras el impacto, una camioneta Renault se proyectó contra el camellón central, mientras la Kia Seltos terminó volcando y cayendo sobre un taxi. ULISES MARTÍNEZ

La camioneta Kia Seltos golpeó a una unidad de valores, una Renault y un taxi; los participantes fueron valorados por paramédicos sin lesiones de consideración

La conductora de una camioneta Kia Seltos ocasionó un accidente en el que terminó volcando en el cruce de Francisco Coss e Ignacio Lallave, en la Zona Centro de Saltillo, luego de presuntamente ignorar la luz roja del semáforo.

La conductora circulaba por Francisco Coss con dirección a José María Lafragua, pero al llegar al cruce con Ignacio Lallave habría pasado el semáforo en rojo, lo que provocó que su vehículo fuera impactado por los automóviles que circulaban por esta última vialidad, donde tenían la luz verde.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/no-alcanza-a-frenar-y-se-estrella-conta-camioneta-al-sur-de-saltillo-NG24003952

La camioneta Kia fue golpeada inicialmente por una camioneta de valores y posteriormente impactó contra una Renault. Tras el golpe, el segundo vehículo se proyectó contra el camellón central, mientras que la Kia terminó volcando.

$!La camioneta Kia Seltos terminó volcada sobre sus neumáticos luego de verse involucrada en una carambola en el cruce de Francisco Coss e Ignacio Lallave.
La camioneta Kia Seltos terminó volcada sobre sus neumáticos luego de verse involucrada en una carambola en el cruce de Francisco Coss e Ignacio Lallave. ULISES MARTÍNEZ

Durante el accidente, la camioneta también cayó sobre un taxi que se encontraba detenido sobre Francisco Coss, esperando la luz verde para avanzar en los carriles contrarios, con dirección hacia Abasolo. Finalmente, la Kia quedó sobre sus neumáticos, atravesada en los carriles contrarios a la circulación en la que viajaba.

$!Elementos de Tránsito Municipal y operadores de grúas trabajaron en el lugar para retirar los vehículos y liberar la circulación en la zona centro.
Elementos de Tránsito Municipal y operadores de grúas trabajaron en el lugar para retirar los vehículos y liberar la circulación en la zona centro. ULISES MARTÍNEZ

Debido a la presencia de los vehículos involucrados, el área fue cerrada a la circulación. Al lugar arribaron elementos de Tránsito Municipal para tomar conocimiento del accidente, así como paramédicos de la Cruz Roja, quienes atendieron a los participantes y determinaron que no presentaban lesiones de consideración, por lo que permanecieron en el lugar.

$!Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para valorar a los participantes, quienes no presentaron lesiones de consideración y permanecieron en el sitio.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para valorar a los participantes, quienes no presentaron lesiones de consideración y permanecieron en el sitio. ULISES MARTÍNEZ

Familiares de la conductora acudieron al sitio para auxiliarla, mientras que también fueron solicitados los ajustadores de las compañías aseguradoras para revisar los daños y tratar de llegar a un acuerdo sobre el pago de las afectaciones ocasionadas durante el accidente.

Momentos después, arribaron varias grúas para realizar las maniobras necesarias y retirar los vehículos involucrados, con el objetivo de liberar la vialidad y permitir el desahogo de la circulación en la zona.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Choques
Seguridad

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Conjuro ambiental

Conjuro ambiental
Los niños bajo Saltillo: historias de terror y leyendas de Saltillo

Los niños bajo Saltillo: historias de terror y leyendas de Saltillo
true

POLITICÓN: Manolo Jiménez toma distancia del proceso de liquidación de AHMSA ante ‘síntomas extraños’

true

¿Va Chuma Montemayor para San Lázaro?
El gasto en alquiler ha aumentado considerablemente en la última década, de acuerdo con datos del Inegi.

Coahuila: En 10 años, gasto en rentas se dispara... ¡142%!
Jóvenes de seis colonias del oriente de Saltillo participarán este jueves en el torneo “Calle por Cancha”.

Seis colonias del oriente de Saltillo se enfrentan a policías en ‘Calle por cancha’ este jueves
Anne Carson gana el Nobel de Literatura 2026 por una obra audaz que combina poesía, traducción y tradición clásica con nuevas formas literarias.

Otorgan premio Nobel de Literatura 2026 a Anne Carso, autora canadiense, por una ‘obra audaz e inventiva’
Ambos se han declarado no culpables de los delitos que se les imputan en Estados Unidos.

Serán acusados de presunta tortura a estadounidenses Maduro y Cilia Flores: CNN