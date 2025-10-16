Restaurante Pour La France! de Saltillo ya cuenta con menú en Braille

La Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila, así como la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Saltillo (Canirac) entregaron un juego de menús en idioma Braille al restaurant Pour La France! La mañana de este martes, realizaron la entrega el titular de la dependencia estatal, Enrique Martínez y Morales, el presidente de la Cámara, Isidoro García Reyes, mientras que fueron recibidos por Luisa Castilla y Juan Carlos Guerra López Negrete, socios propietarios del restaurante. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo se llena de terror: Ciclo de Cine llega al Panteón Santiago, Universidad Carolina, Parque Hundido y más

Asimismo estuvieron presentes Gloria Siller, directora de Canirac Saltillo; Luis Alberto Durán Herrera, subsecretario de Inclusión, y Patricia Yeverino, titular de la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación. Luisa Castilla comentó que la implementación de los menús en Braille es un proyecto que se buscaba desde hace varios años en Pour La France!, por lo que pudo concretarse con la colaboración de la Secretaría y la Cámara.

Por su parte, Carlos Valdés, saltillense con discapacidad visual, comentó que cuando una persona con este tipo de discapacidad acude a un restaurante sin herramientas para la lectura del menú, tiene que apoyarse de una persona acompañante para que lo lea.

Asimismo, expuso que la intención de incluir a las personas en la lectura de menús de restaurante es un aspecto positivo que no se percibía en años anteriores. A su vez indicó que hay oportunidades de implementar herramientas tecnológicas que permitan la lectura en voz del texto con tabletas electrónicas tal como sucede actualmente con los teléfonos celulares.