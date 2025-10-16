Restaurante Pour La France! de Saltillo ya cuenta con menú en Braille

    Restaurante Pour La France! de Saltillo ya cuenta con menú en Braille
    Además de los menús en Braille, se contempla la implementación de herramientas tecnológicas como tabletas que leen el texto en voz alta, siguiendo la tendencia actual de accesibilidad digital que también se aplica en los teléfonos celulares. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA

La iniciativa combina la innovación tecnológica y la inclusión social, con herramientas que permiten la lectura en voz alta del menú mediante dispositivos electrónicos

La Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila, así como la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Saltillo (Canirac) entregaron un juego de menús en idioma Braille al restaurant Pour La France!

La mañana de este martes, realizaron la entrega el titular de la dependencia estatal, Enrique Martínez y Morales, el presidente de la Cámara, Isidoro García Reyes, mientras que fueron recibidos por Luisa Castilla y Juan Carlos Guerra López Negrete, socios propietarios del restaurante.

$!La entrega de menús en Braille busca que los comensales con discapacidad visual puedan disfrutar de una experiencia gastronómica más inclusiva y autónoma.
La entrega de menús en Braille busca que los comensales con discapacidad visual puedan disfrutar de una experiencia gastronómica más inclusiva y autónoma. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA

Asimismo estuvieron presentes Gloria Siller, directora de Canirac Saltillo; Luis Alberto Durán Herrera, subsecretario de Inclusión, y Patricia Yeverino, titular de la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación.

Luisa Castilla comentó que la implementación de los menús en Braille es un proyecto que se buscaba desde hace varios años en Pour La France!, por lo que pudo concretarse con la colaboración de la Secretaría y la Cámara.

$!Este proyecto refleja el compromiso de restaurantes y organismos locales con la igualdad de oportunidades y la accesibilidad para todos los ciudadanos.
Este proyecto refleja el compromiso de restaurantes y organismos locales con la igualdad de oportunidades y la accesibilidad para todos los ciudadanos. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA

Por su parte, Carlos Valdés, saltillense con discapacidad visual, comentó que cuando una persona con este tipo de discapacidad acude a un restaurante sin herramientas para la lectura del menú, tiene que apoyarse de una persona acompañante para que lo lea.

$!Los menús accesibles facilitan que las personas con discapacidad visual puedan elegir sus platillos sin depender de un acompañante, promoviendo su independencia.
Los menús accesibles facilitan que las personas con discapacidad visual puedan elegir sus platillos sin depender de un acompañante, promoviendo su independencia. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA

Asimismo, expuso que la intención de incluir a las personas en la lectura de menús de restaurante es un aspecto positivo que no se percibía en años anteriores.

A su vez indicó que hay oportunidades de implementar herramientas tecnológicas que permitan la lectura en voz del texto con tabletas electrónicas tal como sucede actualmente con los teléfonos celulares.

