Retiran basura y maleza de arroyos de la colonia Nueva Tlaxcala y la Amistad en Saltillo

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    Retiran basura y maleza de arroyos de la colonia Nueva Tlaxcala y la Amistad en Saltillo
    En el Arroyo Madre se retiran basura, maleza y otros desechos que dificultan el flujo del agua. CORTESÍA

Las labores buscan evitar obstrucciones en los cauces naturales y reducir riesgos para la población

El Gobierno Municipal de Saltillo reforzó los trabajos de limpieza y deshierbe en arroyos de distintos sectores de la ciudad, como parte de las acciones preventivas ante posibles lluvias y para evitar obstrucciones en los cauces naturales.

Cuadrillas del programa “Aquí Andamos” realizan labores de limpieza profunda en el Arroyo Madre, ubicado en la colonia Nueva Tlaxcala y paralelo a la calle Fabián de Aquino. En el lugar se retiran basura, maleza y otros desechos que pueden dificultar el flujo del agua.

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De manera simultánea, personal municipal llevó a cabo una jornada de limpieza y deshierbe en el arroyo localizado en la colonia Amistad, a la altura de las calles 20, 26 y 31, entre Santa Rosalía y San Valentín.

Las labores forman parte de las acciones de mantenimiento que se realizan en arroyos, cauces y otros puntos susceptibles de acumulación de agua, con el propósito de disminuir riesgos para las familias y prevenir posibles afectaciones durante las precipitaciones.

$!También se efectuó una jornada de limpieza y deshierbe en un arroyo de la colonia Amistad.
También se efectuó una jornada de limpieza y deshierbe en un arroyo de la colonia Amistad. CORTESÍA

El Gobierno Municipal señaló que estas tareas se mantienen de manera preventiva en diferentes sectores de Saltillo, particularmente en zonas donde existen cauces naturales que requieren limpieza periódica.

Asimismo, hizo un llamado a la población a evitar depositar basura y otros desechos en los arroyos y espacios públicos, debido a que pueden obstruir el paso del agua y generar mayores riesgos durante las lluvias.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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