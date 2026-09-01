Retiran basura y maleza de arroyos de la colonia Nueva Tlaxcala y la Amistad en Saltillo

El Gobierno Municipal de Saltillo reforzó los trabajos de limpieza y deshierbe en arroyos de distintos sectores de la ciudad, como parte de las acciones preventivas ante posibles lluvias y para evitar obstrucciones en los cauces naturales. Cuadrillas del programa “Aquí Andamos” realizan labores de limpieza profunda en el Arroyo Madre, ubicado en la colonia Nueva Tlaxcala y paralelo a la calle Fabián de Aquino. En el lugar se retiran basura, maleza y otros desechos que pueden dificultar el flujo del agua.

De manera simultánea, personal municipal llevó a cabo una jornada de limpieza y deshierbe en el arroyo localizado en la colonia Amistad, a la altura de las calles 20, 26 y 31, entre Santa Rosalía y San Valentín. Las labores forman parte de las acciones de mantenimiento que se realizan en arroyos, cauces y otros puntos susceptibles de acumulación de agua, con el propósito de disminuir riesgos para las familias y prevenir posibles afectaciones durante las precipitaciones.

El Gobierno Municipal señaló que estas tareas se mantienen de manera preventiva en diferentes sectores de Saltillo, particularmente en zonas donde existen cauces naturales que requieren limpieza periódica. Asimismo, hizo un llamado a la población a evitar depositar basura y otros desechos en los arroyos y espacios públicos, debido a que pueden obstruir el paso del agua y generar mayores riesgos durante las lluvias.

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Arroyos Basura

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