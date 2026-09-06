Retiran más de 2 mil vehículos abandonados de calles de Saltillo

Del total de unidades atendidas, 236 fueron aseguradas y trasladadas al corralón, luego de que sus propietarios hicieran caso omiso a la notificación emitida para que fueran retiradas o reubicadas.

En lo que va del año, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo , a través del Operativo Bronce, ha reubicado 2 mil 173 vehículos que se encontraban en estado de abandono en la vía pública, como parte de las acciones para mejorar la seguridad y mantener libres calles y banquetas.

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, señaló que el Operativo Bronce busca fortalecer la seguridad de la población, debido a que los vehículos abandonados pueden obstruir vialidades y banquetas, además de convertirse en puntos de riesgo.

“A petición de las y los vecinos de diversos sectores, retiramos las unidades en abandono, para evitar que acumulen basura, fauna nociva o sean puntos de riesgo”, explicó.

Agregó que durante las revisiones también se verifica la situación de los vehículos, por lo que el operativo permite detectar si alguna unidad cuenta con reporte de robo.

“Con el Operativo Bronce también podemos darnos cuenta si los vehículos cuentan con reporte de robo”, señaló Garza Félix.

El funcionario destacó que la indicación del alcalde Javier Díaz González es trabajar desde diferentes áreas para fortalecer las condiciones de seguridad en Saltillo.

El Operativo Bronce es implementado por la Subdirección de Tránsito y mantiene una estrecha relación con la ciudadanía, ya que son los propios vecinos quienes reportan automóviles que permanecen estacionados durante semanas o meses sin ser utilizados y que, en algunos casos, ni siquiera pertenecen a habitantes del sector.

De acuerdo con Garza Félix, el número de unidades reubicadas registra un incremento considerable respecto al año anterior. En el mismo periodo de 2025 se habían retirado mil 283 vehículos, mientras que este año suman 2 mil 173, lo que representa 890 unidades más y un aumento de 69 por ciento.

Por su parte, Zulema Banda Alemán, subdirectora de Tránsito, informó que los reportes de vehículos abandonados pueden realizarse a través del número 414-11-14 de la Policía Municipal, mediante el 911 o por medio de los grupos de seguridad de WhatsApp.

Una vez que se recibe un reporte, personal del Operativo Bronce acude al lugar para verificar las condiciones de la unidad y determinar si efectivamente se encuentra en estado de abandono.

Cuando se confirma el abandono, se coloca una notificación para solicitar al propietario que retire o reubique el vehículo. Si después de ocho días la unidad permanece en el mismo sitio, se procede a trasladarla al corralón.

Banda Alemán explicó que no todos los reportes terminan en el retiro de los vehículos, pues si durante la inspección se determina que la unidad no presenta condiciones de abandono, únicamente se levanta una constancia de ello.