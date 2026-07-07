Operativo Bronce en Saltillo ha notificado a 15 mil autos abandonados y retirado 300

De acuerdo con las autoridades locales, la estrategia se alimenta de los reportes que la propia ciudadanía realiza de manera constante a través de los grupos de seguridad vecinal, la aplicación de mensajería o directamente al sistema de emergencias 911.

La Policía Preventiva Municipal de Saltillo mantiene activo el programa de deschatarrización mediante el “Operativo Bronce”, una iniciativa que busca retirar de la vía pública aquellos vehículos que se encuentran en estado de abandono.

“Se acude al lugar, se verifica si efectivamente tiene estado de abandono; si es así, se deja una notificación”, explicó el personal a cargo del operativo, detallando que se abre un expediente administrativo para dar seguimiento legal a cada caso detectado.

El protocolo otorga un plazo para que los propietarios muevan las unidades. “Y en cinco días regresamos y, si aún sigue ahí, sin que el dueño haya atendido la notificación, se procede a mandarlo al corralón”, advirtieron las autoridades municipales.

Por el contrario, el reglamento establece una dinámica distinta en caso de que el automóvil sea usado por sus dueños. “Si acudimos y no tiene estado de abandono, solo se levanta constancia de ello”, precisó la corporación policial.

Al corte de junio de 2026, el balance del programa refleja una intensa actividad en los sectores residenciales. “Al momento, en junio de 2026, se han notificado alrededor de 15 mil 60 vehículos”, informaron sobre el alcance de las supervisiones.

La respuesta de los habitantes ha permitido que la mayoría de los casos se solucionen sin necesidad de aplicar sanciones severas. “Se han reubicado la mayoría; es decir, los llevan a cocheras o a propiedades particulares”.

No obstante, una parte de los automóviles reportados sí ha tenido que ser retirada de las calles por las grúas municipales. “300 se han llevado al corralón”, confirmaron las autoridades respecto a las unidades que ignoraron el apercibimiento.

La actuación policial se encuentra respaldada por el marco jurídico de la ciudad. “Nos fundamentamos en el artículo 188 del Reglamento de Tránsito y tiene como finalidad contribuir a la limpieza de las colonias”, concluyó el informe técnico.