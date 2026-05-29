Saltillo: Aumenta presencia de ‘deshuesaderos’ en plena vía pública

La incidencia de autos abandonados que han convertido diversas colonias de Saltillo en auténticos deshuesaderos ha aumentado, de acuerdo con reportes de las autoridades. Según registros de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, en lo que va del año se han asegurado 272 vehículos abandonados en distintos sectores de la ciudad.

Estos automóviles han sido detectados mediante el Operativo Bronce, a través del cual las autoridades realizan recorridos de vigilancia y atienden reportes ciudadanos provenientes de las colonias. Tras recibir los reportes, elementos de la autoridad acuden a los domicilios cercanos donde se localiza la unidad abandonada para determinar si procede su aseguramiento o reubicación.

A mediados del año pasado, la Comisaría contabilizaba 149 vehículos en esta situación que fueron remolcados al corralón municipal, por lo que la incidencia ha mostrado un incremento. De acuerdo con la corporación, todos los vehículos asegurados son trasladados al corralón y sus propietarios deben cubrir los gastos de resguardo por día, además de una multa superior a los 800 pesos.

Por otro lado, la Comisaría informó que, entre enero y mayo de este año, al menos mil 110 vehículos abandonados fueron reubicados; es decir, se logró localizar a sus propietarios y se les solicitó retirar las unidades de la vía pública. Esta cifra también representa un aumento respecto al año anterior, ya que a inicios de junio de 2025 se tenían registrados alrededor de 800 casos de vehículos reubicados.

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