Saltillo: Aumenta presencia de ‘deshuesaderos’ en plena vía pública

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    Saltillo: Aumenta presencia de ‘deshuesaderos’ en plena vía pública
    Autoridades municipales mantienen un operativo donde reciben denuncias sobre autos abandonados en plena vía pública. Archivo

En lo que va de este año, se han asegurado más de 270 autos abandonados, además de reubicar otros mil 100

La incidencia de autos abandonados que han convertido diversas colonias de Saltillo en auténticos deshuesaderos ha aumentado, de acuerdo con reportes de las autoridades.

Según registros de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, en lo que va del año se han asegurado 272 vehículos abandonados en distintos sectores de la ciudad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-proliferan-deshuesaderos-de-autos-en-plena-via-publica-DM16291516

Estos automóviles han sido detectados mediante el Operativo Bronce, a través del cual las autoridades realizan recorridos de vigilancia y atienden reportes ciudadanos provenientes de las colonias.

Tras recibir los reportes, elementos de la autoridad acuden a los domicilios cercanos donde se localiza la unidad abandonada para determinar si procede su aseguramiento o reubicación.

A mediados del año pasado, la Comisaría contabilizaba 149 vehículos en esta situación que fueron remolcados al corralón municipal, por lo que la incidencia ha mostrado un incremento.

De acuerdo con la corporación, todos los vehículos asegurados son trasladados al corralón y sus propietarios deben cubrir los gastos de resguardo por día, además de una multa superior a los 800 pesos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-incendio-arrasa-deshuesadero-en-valle-verde-investigan-si-fue-intencional-CM15919182

Por otro lado, la Comisaría informó que, entre enero y mayo de este año, al menos mil 110 vehículos abandonados fueron reubicados; es decir, se logró localizar a sus propietarios y se les solicitó retirar las unidades de la vía pública.

Esta cifra también representa un aumento respecto al año anterior, ya que a inicios de junio de 2025 se tenían registrados alrededor de 800 casos de vehículos reubicados.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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