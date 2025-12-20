Reubican a 15 docentes por baja matrícula en preescolares de Coahuila

Saltillo
/ 20 diciembre 2025
    Reubican a 15 docentes por baja matrícula en preescolares de Coahuila
    La disminución de alumnos ha obligado a ajustar turnos en algunos jardines de niños del estado. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

La Sección 5 del SNTE aseguró que no hay afectaciones laborales y que las escuelas continúan operando

Ante la baja demanda de alumnos en algunas escuelas de educación básica en Coahuila, principalmente en jardines de niños, al menos 15 docentes han sido reubicados en distintos puntos del estado, informó la Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Fue en septiembre cuando la Secretaría de Educación de Coahuila dio a conocer que, ante la disminución de población escolar en ciertos planteles, se optó por reducir el número de turnos y operar únicamente con uno, sin que ello implique dejar de ofrecer el servicio educativo. Las autoridades estatales han insistido en que no se trata del cierre de escuelas.

Al respecto, el secretario de Educación del estado, Emanuel Garza Fishburn, señaló que únicamente se han registrado reducciones de turnos, mientras que el subsecretario de Educación Básica, Hugo Lozano, aseguró que no existe riesgo de desaparición de planteles y que cada caso se analiza conforme a un procedimiento formal.

En este contexto, el dirigente sindical de la Sección 5 del SNTE, Everardo Padrón, afirmó que la situación laboral de los docentes está garantizada y se realizan reubicaciones procurando no afectar la ubicación geográfica de los trabajadores.

“Aquí la cuestión laboral de los compañeros está totalmente asegurada. Cuando se dan algunos casos de reajuste por falta de alumnos, los compañeros se ubican donde existe la necesidad del servicio educativo”, señaló.

Estos movimientos, explicó, forman parte de un proceso que se lleva a cabo cada año, mediante la revisión de plantillas escolares, en coordinación con las áreas de planeación y relaciones laborales.

Temas


Alumnos
Docentes
Educación

Localizaciones


Saltillo

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

