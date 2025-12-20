Gobierno de Coahuila definirá respuesta a maestros jubilados este lunes tras reunión clave de seguimiento

Coahuila
/ 20 diciembre 2025
    Gobierno de Coahuila definirá respuesta a maestros jubilados este lunes tras reunión clave de seguimiento
    La mesa de diálogo se concretó luego de la protesta de casi 200 maestros en la Plaza de Armas de Saltillo, quienes denuncian un rezago histórico y la violación a sus derechos de seguridad social. FOTO: LUCÍA PÉREZ

Funcionarios estatales y representantes de la Coalición de Trabajadores de la Educación se reunieron con el titular de la Dipetre y Gobierno estatal

Maestros jubilados y pensionados se reunieron con el director de la Dirección de Pensiones (Dipetre), Osvaldo Aguilar Villarreal, y funcionarios estatales para resolver el conflicto con el sector magisterial por pensiones dinámicas, que se refiere a incrementos a la par de los maestros en activo.

Esta reunión se da como parte de los compromisos establecidos el pasado 1 de diciembre, cuando un grupo de 200 maestros de las diferentes regiones del estado se manifestaron frente a Palacio de Gobierno para exhibir este pago.

Fue ayer 19 de diciembre que se llevó a cabo la reunión de seguimiento entre la Comisión Representante de la Coalición de Trabajadores de la Educación Pública de Coahuila y Felipe Flores de la Peña, quien acudió en representación del secretario de Gobierno, Óscar Pimentel.

El encuentro, celebrado a las 17:00 horas, dio cumplimiento a lo pactado el pasado 1 de diciembre para revisar los avances sobre la solicitud de correcciones pendientes al pago de la pensión.

Durante la sesión, se informó que, por disposición del gobernador Manolo Jiménez Salinas, las dependencias se encuentran trabajando para subsanar el pago pendiente.

Tras el análisis de los trabajos realizados, se acordó que la respuesta oficial y definitiva será presentada el próximo lunes 22 de diciembre. La expectativa de la organización magisterial es que la propuesta responda a sus necesidades y se sustente estrictamente en los ordenamientos de la Ley de Pensiones de los Trabajadores de la Educación de Coahuila y en los acuerdos nacionales vigentes.

Al término de la reunión, se informó que acudieron el subsecretario de Enlace y Operación, Felipe Flores de la Peña; Juan Pablo Alvarado Cepeda, consejero jurídico del Gobierno del Estado, y Gerardo Daniel Torres Castilla, subsecretario de Administración y Recursos Humanos de la Secretaría de Educación.

Esta mesa de diálogo es el resultado de la presión ejercida por un contingente de casi 200 maestros pensionados y jubilados que se manifestó recientemente en la Plaza de Armas de Saltillo.

Los educadores, provenientes de regiones como Sureste (Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga y Parras), La Laguna (Torreón, San Pedro y Francisco I. Madero) y la Región Centro (Monclova), denunciaron un rezago histórico y la violación de sus derechos de seguridad social.

El reclamo central de los manifestantes es la aplicación de la pensión dinámica. El profesor José Luis Anzures explicó que esta condición, establecida por ley, garantiza que cualquier incremento salarial otorgado a los trabajadores en activo debe transferirse también a los jubilados, un derecho que ha sufrido un incumplimiento de dos años. Además de los temas económicos, el gremio exige servicios vitales y atención digna en las clínicas magisteriales.

Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

