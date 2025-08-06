Reubican palmas del distribuidor El Sarape para favorecer su desarrollo y mejorar imagen urbana

    Reubican palmas del distribuidor El Sarape para favorecer su desarrollo y mejorar imagen urbana
    Personal municipal y equipo especializado realizaron el movimiento de las especies tipo Washingtonia con apoyo vial para garantizar su seguridad. FOTO: CORTESÍA

Las siete palmas tipo washingtonia fueron trasladadas al distribuidor vial Venustiano Carranza, mientras que en su lugar se regenerará el área con especies nativas y jardines polinizadores

Este miércoles, el Gobierno Municipal de Saltillo llevó a cabo la reubicación de siete palmas tipo Washingtonia que se encontraban en el distribuidor vial El Sarape, al sur de la ciudad, y que presentaban dificultades para crecer adecuadamente.

Las especies, con una altura aproximada de 12 metros, fueron trasladadas al distribuidor vial Venustiano Carranza, frente a Soriana San Isidro, al norte de la ciudad, donde se cuenta con mejores condiciones para su desarrollo.

TE PUEDE INTERESAR: Colectivos recolectarán firmas; buscan frenar remodelación de la Alameda de Saltillo

Emmanuel Olache Valdés, director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, explicó que esta acción tiene como objetivo no solo preservar las palmas, sino también contribuir al mejoramiento ambiental de la zona.

$!Las siete palmas fueron reubicadas en el Distribuidor Vial Venustiano Carranza.
Las siete palmas fueron reubicadas en el Distribuidor Vial Venustiano Carranza. FOTO: CORTESÍA

“Previamente se tenían ya los pozos establecidos para su colocación en el distribuidor vial V. Carranza; ahí se cuenta con un sistema de riego, por lo que se estarán regando y atendiendo de manera permanente”, señaló el funcionario.

En el área de donde fueron retiradas, se contempla regenerar el espacio con zacate, además de plantar encinos siempre verdes, especies suculentas y jardines polinizadores conformados por lavandas, lantanas, romeros y cenizos, lo que contribuirá a fortalecer los servicios ambientales del entorno urbano.

Para garantizar un traslado seguro, la operación fue respaldada por la Subdirección de Tránsito y Vialidad de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que abanderó las maniobras.

LIMPIEZA Y EMBELLECIMIENTO DE PLAZAS Y BULEVARES

Paralelamente, como parte del programa municipal “Aquí andamos”, brigadas del Ayuntamiento realizaron labores de limpieza, deshierbe y embellecimiento en diversas áreas públicas de Saltillo.

$!Los viaductos del Distribuidor El Sarape impedían que las palmas crecieran.
Los viaductos del Distribuidor El Sarape impedían que las palmas crecieran. FOTO: CORTESÍA

Entre las zonas atendidas se encuentran plazas de las colonias Jardines Colonias y San Vicente, así como el camellón central de la calle Dámaso Rodríguez, en el Nuevo Centro Metropolitano.

También se llevaron a cabo trabajos de bacheo en vialidades como el bulevar Centenario de Torreón y calles de la colonia Magnolias, con el objetivo de mantener vialidades en óptimas condiciones y brindar mayor seguridad a automovilistas y peatones.

Para realizar reportes ciudadanos relacionados con estos trabajos o sugerencias sobre el entorno urbano, se encuentra disponible el ChatBot Saltillo Fácil vía WhatsApp en el número 844-160-08-08.

