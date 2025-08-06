Reubican palmas del distribuidor El Sarape para favorecer su desarrollo y mejorar imagen urbana

Este miércoles, el Gobierno Municipal de Saltillo llevó a cabo la reubicación de siete palmas tipo Washingtonia que se encontraban en el distribuidor vial El Sarape, al sur de la ciudad, y que presentaban dificultades para crecer adecuadamente. Las especies, con una altura aproximada de 12 metros, fueron trasladadas al distribuidor vial Venustiano Carranza, frente a Soriana San Isidro, al norte de la ciudad, donde se cuenta con mejores condiciones para su desarrollo. TE PUEDE INTERESAR: Colectivos recolectarán firmas; buscan frenar remodelación de la Alameda de Saltillo Emmanuel Olache Valdés, director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, explicó que esta acción tiene como objetivo no solo preservar las palmas, sino también contribuir al mejoramiento ambiental de la zona.

“Previamente se tenían ya los pozos establecidos para su colocación en el distribuidor vial V. Carranza; ahí se cuenta con un sistema de riego, por lo que se estarán regando y atendiendo de manera permanente”, señaló el funcionario. En el área de donde fueron retiradas, se contempla regenerar el espacio con zacate, además de plantar encinos siempre verdes, especies suculentas y jardines polinizadores conformados por lavandas, lantanas, romeros y cenizos, lo que contribuirá a fortalecer los servicios ambientales del entorno urbano. Para garantizar un traslado seguro, la operación fue respaldada por la Subdirección de Tránsito y Vialidad de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que abanderó las maniobras. LIMPIEZA Y EMBELLECIMIENTO DE PLAZAS Y BULEVARES Paralelamente, como parte del programa municipal “Aquí andamos”, brigadas del Ayuntamiento realizaron labores de limpieza, deshierbe y embellecimiento en diversas áreas públicas de Saltillo.